Čech, který zemřel při atentátu na prezidenta. Koho Antonín Čermák zachránil a proč se stal politickou špičkou v USA?

Jméno Antonín Čermák by nemělo zapadnout v seznamech nejdůležitějších českých rodáků historie. Za velkou louží totiž jen málokterý zdejší rodák udělal takovou díru do světa jako právě on. Stal se starostou velkoměsta Chicago a nebál se bojovat proti největším rybám organizovaného zločinu. Jak zemřela tato výjimečná osobnost?