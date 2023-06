Zvrhlý intimní život několikahodinového manžela Adolfa Hitlera: Jeho milenky umíraly mladé

Zatímco oficiální verze vykreslovaly Hitlera jako chladného a v této oblasti odtažitého muže, někdy dokonce jako asexuála, v jiných případech homosexuála, realita byla pravděpodobně docela jiná.

Tajné vztahy nacistického vůdce

Své by o tom mohly vyprávět jeho milenky, o mnoho let mladší ženy Marie Reiterová, Geli Raubalová (Hitlerova neteř), herečka Renate Müllerová a Eva Braunová, jeho jediná manželka. To jsou tedy ty, o nichž se veřejně vědělo, i když vůdce Němců jakékoliv vztahy tajil, dokonce i ten s Evou Braunovou, který trval celých čtrnáct let. O tom, kolik dalších dívek se dostalo do okruhu jeho nejbližších příznivkyň, lze jen spekulovat, jisté ale je, že měl Adolf Hitler pro mladé ženy jisté neodolatelné kouzlo. To bylo dáno částečně jeho šílenou, ale pro někoho zajímavou osobností, a pak také mocí, která jej obklopovala.

O generaci mladší milenky

Hitler měl rád o mnoho mladší ženy. Marie Reiterová se narodila šestnáct let po svém vůdci, Geli Raubalová devatenáct a jeho jediná manželka dokonce v roce, kdy její budoucí několikahodinový manžel oslavil třiadvacáté narozeniny. Na veřejnosti se sice šéf NSDAP snažil tvářit, jako by mu slovo sex ani nic neříkalo, ale jakmile se zavřely dveře ložnice, děly se podle zmiňovaného dokumentu hodně zajímavé věci.

Zvrhlý Hitler

Osobnost tohoto zločince světového formátu se podle mnoha znalců řadí do kategorie těch lidí, kteří vyhledávají sadomasochistické hrátky. Podle některých zdrojů měl dokonce sklony ke koprofilii. Tak v podstatě vypovídaly (většinou před smrtí v mladém věku) také jeho dočasné i dlouhodobější přítelkyně. Z jejich reakcí je zřejmé, že jestliže jim možná Hitlerovy choutky v počátku jistým způsobem imponovaly, případně nevadily natolik, aby je okamžitě odradily, později přišly na to, že jsou jen a jen zvrhlé. Jen těžko pak hledaly cestu ven z takové oprátky. Například Geli Raubalová podle většiny zpráv spáchala sebevraždu, ale proč by se v takovém případě ztratily spisy o vyšetřování této tragédie? Konspirativnější teorie hovoří o vraždě poté, co se vůdce začal obávat možného prozrazení jeho chování k ženám.

Krutá a ještě krutější tvář Adolfa Hitlera

Podivnou smrtí odešla ze světa také další jeho milenka, herečka Renate Müllerová, a to krátce po divoké noci plné násilí, kterou prožila s krutým nacistickým vůdcem. Ten se na jednu stranu rád procházel před lidmi v uniformě, která podtrhovala jeho neomezenou moc, na tu druhou si ale liboval v soukromém ponižování a bití. Jak moc se tohle shoduje s tehdy oficiálním pohledem na Hitlera? On byl přece natolik oddaný německé věci, že se nemohl zdržovat tak přízemními zájmy.

Kde je pravda?

Jak to tedy bylo doopravdy? Byl Hitler neschopný fyzické lásky kvůli své deformaci, kterou popisovali někteří lékaři, odmítal ji jako člověk zcela asexuální, vyhledával raději společnost mužů než žen, nebo šlo o sadomasochistického člověka, který na jednu stranu ovládal davy a na druhou stranu toužil být ponižován a trýzněn? Nejvíc by o této jeho stránce mohla vyprávět Eva Braunová, ale od té se nic nedozvíme. Spolu se svým několikahodinovým manželem spáchala sebevraždu den po svatbě.

