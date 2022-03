3 recepty na lahodné domácí limonády

Bez čeho se neobejdete?

Příprava domácích limonád je velice jednoduchá. Připravte si především sklenici nebo džbán s vodou, ve kterém limonádu připravíte. Do každé limonády se také pro ovonění hodí nějaká bylinka – typicky máta. Pokud máte domácí, chuti limonády to jedině prospěje. I sušené lístky ale mohou dobře posloužit. Do každé limonády pak budete potřebovat něco, čím vodu ochutíte. Obvykle jde o ovoce či zeleninu.

A co naopak necháme na vás?

Je jen na vás, zda si uděláte limonádu z neperlivé, či z perlivé vody a zda půjde o vodu balenou, kohoutkovou, či zda na domácí výrobu perlivé vody použijete sodastream nebo zda do limonády budete přidávat led.

Všechny uvedené limonády skvěle chutnají i bez přidaného cukru. Je tedy na vašem zvážení, zda si je přisladíte, nebo zda vsadíte na zdravější přírodní variantu.

A poslední věc, která je na vás: Budete pít přímo ze skleničky, nebo použijete brčko? V každém případě se snažte minimalizovat využití jednorázových kelímků a plastů.

Recept na domácí malinovou limonádu

Na přípravu domácí malinové limonády budete potřebovat:

1 litr vody

2 hrsti čerstvých malin

1 hrst lístků máty

Maliny důkladně zkontrolujte. Nezávadné kusy očistěte a dejte do sklenice či džbánu společně s natrhanými lístky máty. Pomačkejte vidličkou či dřevěnou vařečkou nebo jiným nástrojem, který máte v kuchyni zrovna po ruce. Poté zalijte vodou či sodovkou a doplňte ledem nebo ledovou tříští. Dle chuti lze dosladit.

Servírujte se lžící, pomocí které lze maliny z limonády ujídat.

Osvěžující melounová limonáda

Na tento recept budete potřebovat také mixér. Do něj dejte asi 700 gramů melounu bez pecek a šťávu vymačkanou z jednoho citronu, a sladíte-li, tak také cukr (v tomto případě použijte nejlépe třtinový) a rozmixujte.

Do sklenice dejte natrhanou mátu, led a zalijte do dvou třetin směsí z mixéru a po okraj poté dolijte neperlivou vodou.

Limonádu můžete snadno přeměnit v letní koktejl panákem vodky či kubánského rumu.

Okurková limonáda

Tuto limonádu zkuste připravit z perlivé vody. Kromě ní budete potřebovat salátovou okurku, kterou dle vlastní preference můžete zbavit slupky.

Okurku odšťavněte v odšťavňovači nebo nahrubo nakrájejte a rozmixujte ponorným mixérem a přeceďte. Šťávu z okurky dochuťte citronovou šťávou, nařeďte vodou, dle chuti doslaďte.

Podávejte s plátky čerstvé salátové okurky.

