Boj s mravenci: Připravte si osvědčené přírodní zbraně, které je navždy vyženou

Příroda se probouzí, s ní samozřejmě i mravenci, kteří mohou váš domov během chvíle proměnit v takřka neobyvatelný. Zatím nic nepomohlo, co tedy s tím? Nejprve zkuste použít přírodní látky a dobře uschovat potraviny. K chemii přejděte až po vyzkoušení osvědčených rad. Myslete také na to, že chemické látky mohou znamenat nebezpečí pro děti i domácí mazlíčky. Jak tedy na to, nám poradil dlouholetý zahrádkář a úspěšný pěstitel ovoce a zeleniny Vlastimil Král.