Čerstvé domácí bylinky můžete mít i v zimě. Pěstování zvládne každý na chalupě i v paneláku

Jaké bylinky se hodí na pěstování v květináči či v truhlíku za oknem? Prakticky všechny, které normálně přežívají venku zimu a jsou trvalkami. Nepotřebujete k tomu žádné velké znalosti. Stačí mít vhodné místo na parapetu uvnitř domu, zahradní zeminu – tu seženete případně v každém květinářství - a nějakou nádobu na pěstování.

Řeřicha vylepší namazaný krajíc chleba

Začněme řeřichou setou. I když si ji můžete koupit už jako naklíčenou nebo rovnou narostlou bylinku na stříhání do pokrmů, lze ji pěstovat doma. Řeřichu pak můžete sklízet průběžně a máte stálý přísun vitamínu C včetně dalších zdraví prospěšných látek. V zimě se obzvláště hodí takový zdroj vitamínů, ale i kyseliny listové a vlákniny. Jak na to?

Výsadbu opakujte každé dva týdny

Na větší plochou misku rozložte vrstvu vaty, kterou jste předem namočili do vody a pak lehce vyždímali. Na vatu dejte semínka řeřichy a misku vložte do sáčku, aby se udržela vlhkost. Uložte ji na teplé a tmavé místo. Když semínka vyklíčí, sundejte sáček a misku dejte k oknu.

Bylinky a zeleninové natě se různě míchají nebo se používají jednotlivě do všech možných pokrmů. Působí zde jako koření na dochucení jídel nebo na zdobení jídel.

Zhruba za tři týdny můžete nůžkami sklízet první čerstvou úrodu. Pokud chcete mít řeřichu stále k dispozici, vysévejte semínka podle tohoto návodu asi každých čtrnáct dnů. Bylinka má lehce hořkou, až palčivou, ale pikantní příchuť a vynikající je jen tak na namazané pečivo nebo do pomazánek.

Z kořene petržele vyraší nať

Vypěstovat si můžete i petržel. Co si budeme povídat, není nad čerstvou nať do polévky. Když jste si udělali nákup na vývar a přinesli kromě jiné kořenové zeleniny i petržel, ponechte si vrcholek od kořenů. Do malé misky s vodou posaďte vrcholové odřezky, dejte na světlé teplé místo a počkejte, až vyrazí první výhonky. Nať potom můžete sklízet postupně, záleží na vás, kolik kořenových vrcholků jste si ponechali a kolik máte doma místa za okny. Na co použít nať asi není třeba připomínat. Petržel vám obohatí jídelníček nejen o vitamín C, ale i o vitamín A a příznivě působí na trávení a odvádí vodu z těla.

Dopřejte si i čerstvou pažitku

Takové šťouchané brambory s čerstvou pažitkou, to je panečku pochoutka. Tak si je dopřejte i v zimě a i tu čerstvou nať můžete mít. Než začne mrznout, vyryjte kousek trsu sestřižené pažitky v záhonku tak, aby obsahoval zhruba dvacet cibulek. Připravte si květník, na dno vysypte písek nebo štěrk. To kvůli drenáži. Trs obsypte zeminou asi do takové výšky, jako tomu bylo v záhonku. Rostlinu zalijte a umístěte na světlé místo.

Když vám nať doroste, asi nejlepší a nejšetrnější sklizeň budete provádět nůžkami, abyste najednou nesklidili veškerou nať. Pokud máte velkou spotřebu, budete muset zasadit více trsů. Všechny tyto zeleninové natě můžeme pořídit v supermarketech v květináči. Ale pozor, rostliny jsou tak zakořeněné, že za chvíli nemají kde brát živiny a museli byste je přesadit. Ani to není záruka, že vám vydrží dlouho růst.

A na co se hodí pažitka kromě již zmíněných brambor? Pochopitelně do polévek, pomazánek nebo jen tak na namazaný chléb. S konzumací pažitky dodáme tělu kromě vitamínů A a C také minerály. Nať je bohatým zdrojem vápníku, železa a také draslíku.

Nezapomeňte na cibuli

Podobně jako jiné druhy lze si takto pěstovat i cibulovou nať. Zdravou cibuli vsaďte do skleničky s vodou. Za pár dní pustí kořínky a pak se začne objevovat nať. Vodu občas vyměňte. Stejně si vypěstujete jarní cibulku. Použijte cibulky s kořínky. Přes dva centimetry dlouhé spodní konce rostlin s cibulkou vložte do vody a dejte na světlo.

Podobně jako petržel můžete pěstovat celerovou nať. Odkrojte vršek bulvy a vložte do mělké misky s vodou. Na světlém místě brzy vyraší lístky a rostlinu pak můžete přesadit do hlíny.

Pozor na přelití

Aby bylinky, které jsou vsazené v květináčích, rostly, ráno je zalévejte odstátou vlažnou vodou. Dejte pozor, abyste rostliny nepřelili. Přebytečnou vodu z misky vylejte. Přihnojování není nutné, protože na jaře budete mít bylinky už ze zahrady a další rostliny do květináče pak zasadíte za rok na podzim.

Zdroj: Zahrádkáři a pěstitelé Dušan Koláček a Petra Hanzlíková

