Cyklisté často svá kola zlodějům doslova nabízejí. Ochrana je přitom celkem jednoduchá

Krádeží kol se každý rok "odehraje" několik desítek tisíc. A to majitelé bicyklů často krádež policii ani nehlásí, takže skutečný počet je výrazně vyšší. Pokud nechcete být součástí policejních statistik, dodržujte následujících osm jednoduchých rad.

Mnoho cyklistů si myslí, že jich se "to" prostě netýká. Mají pocit, že jsou nedotknutelní a zloději se jim zřejmě mají vyhýbat obloukem. Víra sice hory přenáší, ale rozhodně nezabrání nejrůznějším lumpům, aby si vybrali právě vaše kolo nebo vybavení. A pak už je pozdě. Myslete tedy včas na bezpečnostní opatření, díky kterým vám nezůstanou oči pro pláč.

Zapište své kolo do registru

Každé jízdní kolo má sériové číslo, které můžete zapsat do registru CEREK za 99 Kč na 5 let. Pokud kolo někdo ukradne, je větší šance, že ho při nálezu identifikují. Navíc dostanete nálepku, že je vaše kolo registrované, což řadu zlodějů odradí. Ovšem samozřejmě není to samospásné, je třeba dbát dalších bezpečnostních opatření.

Sundejte z kola všechny cennosti

Cyklopočítače, navigace a další technické hračky zbytečně lákají pozornost zlodějů. Čím méně jim dáte podnětů ke krádežím, tím spíše budete mít klid.

Jsou mezi námi bohužel "experti", kteří nejrůznější lákadla doslova vystaví a pak se diví, že o ně přišli. Je to stejné, jako byste neměli nechávat notebooky, peněženky a další věci na sedačkách v autě. Co oko nevidí, to nenutí ruce ukrást.

Kde se krade nejčastěji?

Především je to ze sklepních kójí, kočárkáren a chodeb v panelových domech na sídlištích. Anonymita a lhostejnost obyvatel domů k výskytu cizích lidí zlodějům jen nahrává. Dále je to před obchody, restauracemi, bary a sportovišti. Zloději ale neváhají vstoupit i do zahrad, dvorů a garáží u rodinných domů.

Výběr místa a zamykání

Dobře si vyberte místo, kde kolo odložíte, a zamkněte jej. Na rušných prostranstvích se pohybuje hodně lidí a je pravděpodobnější, že si někdo všimne, pokud tam začne někdo mávat kleštěmi.

V temné uličce bude mít zloděj podstatně více času a klidu. Na druhou stranu je bohužel běžné, že i když se krade kolo přímo pod nosem kolemjdoucích, ti nic neudělají a raději dělají, že nic nevidí. Spoléhat se tedy jen na občanskou soudržnost nelze.

Dejte pozor, k čemu kolo poutáte

Byli byste překvapeni, kolik lidí sice použije skvělý řetěz i zámek, kolo ale připoutá k dopravní značce, o kterou se stačí jen lehce opřít. Kolo musí být připevněno k něčemu, s čím skutečně nejde hnout. Pletivový plot to skutečně není. Vše, co se dá zvednout a odnést, je špatné. Zloděj nemá problém čapnout kolo i s čímkoli, co unese nebo naloží do auta.

Pár sekund navíc se vyplatí

Častým terčem zlodějů jsou sklepy, garáže či chaty, kde lidé kola často nechávají stát volně a pro zloděje je to pak snadná a vítaná kořist. I ve vašem sklepě či garáži se vyplatí kolo zamknout k nějakému pevně zakotvenému předmětu (zase dávejte pozor, aby se nedal odnést spolu s kolem). Pár sekund navíc vás však určitě může uchránit velké nepříjemnosti.

Pořiďte si pořádný řetěz

Musí vydržet dlouhodobý pobyt v dešti i mrazu, aniž by zrezavěl nebo ztratil vlastnosti, kvůli kterým si ho pořizujete. Takže se ani nesmí rozpadnout, sotva se na něj zloděj se štípačkami jen křivě podívá. Takový "vystrašený" řetěz je vám naprosto k ničemu. Speciální řetězy odolné proti řezání, štípání i úderům kladivem prodává několik osvědčených firem. Pokud si nevíte rady, nebojte se zeptat.

Bez zámku nejste nic

Sebelepší řetěz nebo ocelová tyč není nic platná, když zloděj snadno rozlomí laciný zámek. I ten proto musí být dokonale kalený a odolný proti všem možným nepravostem. Například ocelový zámek Yale je vyroben z pleteného ocelového lanka o průměru 8 mm, které chrání plastové pouzdro. Má délku 1,2 metru, což umožňuje komfortní zamykání za všech okolností. Zámek pak je zabezpečen čtyřmístným číselným kódem, který lze kdykoliv změnit.

Nechte kolo sledovat

Když už vám bicykl přeci jen ukradnou, není na škodu mít přehled, kde se s ním zloděj pohybuje. Dnes již existuje řada sledovacích zařízení vysílajících průběžně informaci o své poloze. Stačí vhodně umístit malou krabičku a platit drobnou částku za datové služby spojené s hlášením polohy.

