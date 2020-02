Efektivní vychytávky, které povýší a zútulní koupelnu. Dřevo ve sprchovém koutě či bylinky u umyvadla

Někdo v ní tráví hodiny, jiný je hotový za pět minut. Koupelna je místem, kde by mělo být útulno minimálně tak jako v obýváku. Je proto škoda zůstávat u klasických řešení a bát se experimentovat. Pokud už se rozhodnete popustit uzdu své fantazii, pamatujte, že je potřeba brát ohled na specifika místnosti, drží se v ní totiž teplo a vlhkost. S těmito vlastnostmi je nutné pracovat a umět je využít ve vlastní prospěch. Jak tedy sestavit koupelnu snů?

Jste pro různé doplňky, nebo by koupelna měla zůstat bez nich?

Obklady či dlažba s motivem dřeva dodají sprchovému koutu nádech luxusu a útulnosti. Jejich použití je přitom v případě koutu možné na všechny jeho stěny či pouze na tu, kde je umístěna baterie. Odborníci toto řešení doporučují především u vyspádovaných koutů bez vaničky. V takovém případě dlažba pokračuje dále na stěnu směrem vzhůru.

Takto probíhající dlažba z podlahy na stěnu působí velmi luxusním dojmem. Toto řešení je u zákazníků velice oblíbené a často ho aplikujeme i na jiné stěny v koupelně, nejen ve sprchovém koutě.

Velkou výhodu přitom představuje jednoduchá údržba obkladů a dlažeb. Zatímco klasické dřevo má svá úskalí, kvůli kterým ho není vhodné příliš umísťovat do koupelny, obklady s motivem dřeva jsou ideálním řešením, pokud právě tyto vzory preferujete. Při skvělé autenticitě se vyhnete především hrozbě plísní.

Výklenek, který přidá prostor

Výklenek v koupelnové zdi je praktická i designová vychytávka. Ocení jej především ti, které už nebaví povalující se sprchové gely a šampóny ve sprchovém koutě či na okraji vany. Navíc tímto způsobem rozšíříte stísněný koupelnový prostor. Předtím, než se rozhodnete výklenek vybudovat, je potřeba promyslet, co do něj chcete dávat.

Pokud bude sloužit pro uložení ručníků, je potřeba umístit jej dostatečně daleko od vany i sprchového koutu kvůli případné vlhkosti či stříkající vodě. Jestliže ho využijete na hygienické pomůcky, je ideální ho naopak umístit do blízkosti vany či dovnitř sprchového koutu. Je přitom dobré pamatovat i na vizuální detaily, výšku proto odvozujte od rozměrů obkladů. Případné dořezy ve výklenku či v jeho blízkosti nemusejí s tímto designovým prvkem příliš souznít.

Dopřejte i koupelně trošku zeleně

Máte-li oblibu v pokojových květinách, je škoda pro ně nevyužít i prostor koupelny. Existují totiž rostlinky, jež doslova prahnou po teplu a vlhku, které tato místnost nabízí. Zahradníci doporučují například ledviník, šáchor či parožnatku. Dostatečnou vlhkost však výrazně ocení také máta, která navíc místnost příjemně provoní.

Potřebuje však i určitou dávku slunečního záření, proto je její umístění vhodné pouze do koupelen s oknem. Díky tomu tak můžete tuto bylinku sklízet i mimo hlavní letní sezonu. Pokud máte z pěstování rostlin v koupelně přeci jen respekt, perfektní službu vám udělají i umělé kytky, které estetickou funkci splní rovněž na jedničku. Umístit se dají i do zmíněného výklenku.

Pračka nemusí být výsadou koupelny

V klasické panelákové koupelně pračka značně zmenšuje využitelný prostor, nehledě na estetickou stránku. Velká část uživatelů ji proto přemísťuje do kuchyně, kde jsou přívody vody a odpad stále nablízku. Podobné starosti musejí řešit i obyvatelé nových bytových domů, v případě těch větších je však možné s umístěním pračky, potažmo sušičky, lépe pracovat.

Stát tak mohou například v samostatné skříni mimo koupelnu či toaletu, a to klidně i několik metrů od stoupaček. Instalatéři v tomto případě upozorňují především na zajištění přísunu vody a dostatečně vyspádovaný odtok vody směrem do odpadu. Při zvažování tohoto řešení je proto dobré poradit se s odborníkem, případně takovou realizaci svěřit do rukou prověřené firmy. I přes práci navíc se jedná o zajímavé řešení, které vám v koupelně zajistí dostatečný komfort a prostor.

Velkoformátový obklad i pro malé místnosti

Koupelna patří obvykle mezi menší místnosti v domácnosti. To však neznamená, že tomu musíte přizpůsobovat i velikost jejích obkladů. Právě naopak. Větší obklady tuto místnost sjednotí a opticky zvětší, výrazně pak tato jejich vlastnost vynikne například na samostatné toaletě. Tento efekt můžete ještě umocnit volbou světlého odstínu.

Velkým plusem velkoformátových obkladů a dlažeb, samozřejmě kromě dokonalého vzhledu, je jejich rektifikace. V praxi to znamená, že můžete obklady a dlaždice pokládat s minimální spárou. Koupelna pak působí čistě a elegantně. Díky velkým rozměrům – běžné jsou dnes obklady a dlažby o rozměru od 60x120 cm až po 160x320 cm – se na zdech bude nacházet také minimum spár. Tím se také výrazně zjednodušuje jejich údržba ve spojení s možnými nečistotami či plísněmi.