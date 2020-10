Jak připravit vaše zahradní stavby na zimu?

Dřevěný zahradní altán, zahradní domek s terasou či bez nebo zahradní chatka jsou stavbami, které se zvyknou nejvíce používat během jarních, letních a podzimních dní. Není však výjimkou, že svou zahradní domek či karavan lze využívat i celoročně. Avšak v tomto případě by měla být stavba zateplená a vybavená zdrojem tepla. V každém případě, pokud máte doma na zahradě, pozemku či v rekreační nebo zahrádkářské oblasti chatku, zahradní domek či dřevěný zahradní altán, měli byste jim před zimou věnovat patřičnou péči. Připravte si zahradní stavbu na zimu zodpovědně a nebudete se muset obávat, že vás na jaře bude čekat nemilé překvapení.

Třídění a úklid

Prvním krokem při přípravě vaší zahradní stavby na zimu by mělo být její úklid a vytřídění nepotřebných věcí. Dřevěný zahradní altán, zahradní domek s terasou ale také chatka se využívají během celého roku, a tak je pochopitelné, že se v nich nahromadí věci, které vlastně ani nepotřebujete. Vytřiďte tedy vše, co nepotřebujete, abyste si vytvořili prostor, který můžete později využít na něco jiného. Po tom, co altán či domek zbavíte nepotřebných věcí, bude mnohem jednodušší v něm uklidit a zároveň nacházet případné nedostatky v podobě prasklin, trhlin či navlhnutí dřeva. Ukliďte a vytřiďte i zahradní nářadí, které mnohokrát po sezóně skončí kádě-tudy po zahradě. Skvělým způsobem, jak mít v zahradním nářadí řád je domek na nářadí. Pokud vám právě taková stavba na zahradě chybí, určitě vás bude zajímat, jak si domek na nářadí správně vybrat.

Kontrola dřeva a oprava nedostatků

Před zimou byste měli pořádně zkontrolovat i dřevo vaší zahradní stavby. Projděte si nejen interiér, ale i exteriér vašeho zahradního domku, chatky či altánku a zkontrolujte, zda jsou stěny, podlaha a střecha zahradní stavby v pořádku. V případě, že natrefíte na nějaké poškození, trhliny či navlhlé dřevo, snažte se tyto nedostatky odstranit co nejdříve, abyste se vyhnuli jejich zhoršení. Tak se vyhnete tomu, že na vás během jara bude čekat hodně práce s opravami a obnovou dřeva. Pokud byste chtěli váš zahradní domek s terasou či zahradní chatku využívat i během zimy, můžete zvážit i zateplení. Abyste si svou zahradní stavbu mohli užívat i během zimních dní, nezapomeňte ani na zdroj tepla, který bude třeba zajistit. Osvědčeným způsobem je využívání elektrického ohřívače.

Pokud již nyní svou zahradní stavbu pořádně připravíte na zimu, o to jednodušší se vám bude začínat další zahrádkářská sezóna. Zároveň, budete mít jistotu, že je vaše zahradní chatka v pořádku a na jaře vás nepřekvapí žádné nedostatky či problémy, které by bylo třeba vyřešit. Zazimujte si svou zahradní stavbu důkladně a vyhněte se tak zbytečným problémům na jaře.