Jak zajistit, aby vánoční kaktus vykvetl právě na Vánoce?

Tento druh kaktusu pochází z deštných pralesů v exotické Brazílii a je jednou z nejoblíbenějších pokojových rostlin. Vánoční kaktusy vykvétají v době vánočních svátků, konkrétně od listopadu do ledna, staly se tak oblíbenou vánoční dekorací.

To, jestli se váš kaktus na Vánoce obsype květy, ale není jisté, záleží to na celé řadě faktorů. Patří mezi ně teplota pokoje, ve kterém je umístěn, úroveň světla v místnosti, ale i správná zálivka, jak na svém webu uvádí Home and Gardens.

Jak zajistit, aby vám vánoční kaktus kvetl na Štědrý den?

Výkvět vánočního kaktusu záleží mimo jiné i na poměru světla a tmy v místnosti. Na podzim se dny zkracují a na rostlinu by tak přirozeně mělo dopadat mnohem méně denního světla. Pro tento druh kaktusu je kratší den signálem k rozkvětu. Problémem ale je, že vánoční kaktus může zmást umělé světlo, rostlina se totiž domnívá, že jde o to přirozené.

Ideální tak je umístit vánoční kaktus na okenní římsu do pokoje, který příliš nepoužíváte, respektive v něm tak často nerozsvěcíte světlo, jak na svém webu uvádí Gardeners Path.

Důležitá je ale i teplota v místnosti, kde je umístěný. Vánoční kaktus totiž, na rozdíl od ostatních jeho pichlavých kolegů, teplo přímo nesnáší.

Ideální tak je umístit ho do místnosti, kde teplota nepřesahuje 15 °C. Umístění této rostliny do blízkosti radiátoru tedy nepřipadá v úvahu. Skvělým místem pro vánoční kaktus bývá chladná chodba.

Důležité je také tuto rostlinu na podzim příliš nezalévat. Vánoční kaktus zalévejte v podzimních měsících pouze minimálně a zálivku opakujte až v momentě, kdy bude hlína v květináči suchá.

Na to, aby nám vánoční kaktus na svátky vykvetl, je ideální se připravovat již od jara. V tomto období, tedy od jara do podzimu, bychom měli rostlinu přihnojovat, jde totiž o období růstu.

