Králíci už nepatří jen do králíkárny. Soutěží na mistrovstvích a trénují v moderních střediscích

Víte, co je to Králičí hop? Tato moderní soutěž, při níž naši malí ušatí přátelé dokazují, že skákat vysoko ani daleko pro ně není přece žádný problém, se rozmáhá rok od roku i v naší republice. Chlupatí sportovci se mohou dokonce zúčastnit i významných mistrovství a trénovat v moderních střediscích.

Soutěživost není jen lidská vlastnost. Kromě nekonečného množství lidských soutěžních a sportovních disciplín jsme si již zvykli na závody chrtů, které jsou v některých ohledech diskutabilní, nicméně v mnoha zemích stále oblíbené, sledujeme soutěž ovčáckých psů, kteří s neuvěřitelnou přesností umí zahnat svěřená zvířata do určené ohrady, ale třeba i takoví kanárci se účastní soutěží ve zpěvu.

A stále to není všechno. V současné době se i v naší republice rozmáhá i tak zvaný Králičí hop. Jen v tomto roce pořádá Klub Králičí hop Českého svazu chovatelů na třicet králičích soutěžních klání po celé republice, a to včetně Mistrovství Evropy v této discipíně. Co to ale vlastně je?

Čtyřicetiletý sport

Jde o stále ještě poměrně mladou zvířecí sportovní disciplínu, jejíž historie se začala psát zhruba před čtyřiceti lety ve Švédsku. Právě tady si patrně řekli - máme skoro všechno, čím bychom se tak ještě bavili? Naučíme králíky skákat přes překážky… Jinak si vznik tohoto sportu asi představit ani nejde. Ale v současnosti to již není žádná legrace. Králičí hop má svoje nepřekročitelná pravidla.

Králičí čtyřboj

Králičí hop má dnes už také dokonce čtyři jednotlivé discipíny, kromě rovinných a parkurových drah králíci soutěží také ve skoku do dálky i do výšky. A jejich chovatelé přísahají, že jsou malí chlupáči ze soutěžení nadšeni.

Ostatně svědčí o tom i jejich výkony, kdy český rekordman již pokořil výšku jednoho metru a ve skoku do dálky je již v ohrožení třímetrová hranice. Ve světovém měřítku už ale ani třímetrový úsek není nepřekonatelný. Co k tomu dodat? I mezi králíky se prostě najdou soutěživí jedinci.

Soutěžní tým tvoří vždy králík a jeho lidský doprovod. Soutěží se přitom mohou účastnit i děti ve věku od sedmi let. S králíkem musí být zacházeno vždy ohleduplně.

Zpřísněné podmínky

V počátcích Králičího hopu, tak jako i u všech nově vznikajících sportů, včetně těch lidských, byly podmínky i pravidla tvořeny víceméně po domácku.

Postupem času se ale všechno ustálilo a vznikly přesné podmínky, byly vymezeny hranice, jejichž nedodržení znamená diskvalifikaci závodníků, a dokonce byla vyšlechtěna speciální plemena, jejichž zástupcům jde soutěžení lépe než jiným. Ze soutěže ale ostatní králíci vyloučeni nejsou, jen jsou trochu ve fyzické a mentální nevýhodě.

Ty nejlepší podmínky pro nadané sportovce

Soutěžící chovatelé nenechávají nic náhodě. Pro nadané králíky vznikají tréninková střediska s jasně danými parametry, ale i mimo určené hodiny je nutné věnovat zvířatům náležitou péči. Králíci musejí být ve výborné kondici, musí svému chovateli věřit a dát na jeho vedení, musí být správně motivovaní k zásadním výkonům - a to není jednoduché.

Je tedy jasné, že chovatelé (ve značné převaze tedy chovatelky), kteří svoje svěřence na závody Králičího hopu připravují, tomu věnují skutečně hodně času. Odměnou jim ale potom může být třeba i titul mistra světa v uvedené disciplíně pro jejich miláčka. A takovému úspěchu už se vyplatí nějaký ten čas věnovat.