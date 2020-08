Královna lesa bedla se dá i sušit. Jak nejlépe poznat jedlé od prudce jedovatých?

Víte, že se bedle vysoké někdy říká královna hub? Možná teď nechápavě kroutíte hlavou a říkáte si, jak je to možné, když je les plný hřibů či křemenáčů. Jenomže tyhle houby zkrátka nemají to, čím je právě bedla jedinečná. Přečtěte, co všechno se z ní dá vytvořit v kuchyni, a pochopíte.