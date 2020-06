Kvašené zelí je skvělý zdroj vitamínu. Připravit si ho přitom může každý za pár korun

Pár měsíců a máme tu druhou vlnu pandemie koronaviru. A pokud ne, jistě přijde chřipkové období. Logicky se začnete shánět po vitamínech. Jestli vám ovšem nedošly zásoby kvašeného zelí, které je přírodním zdrojem vitamínu C, možná to nebude třeba. Nevíte, jak na přípravu? Poradíme vám, zvládne to každý.

Že je nakládané zelí superpotravinou s vysokým obsahem vitamínu C a dalších potřebných látek, není snad ani nutné připomínat. Zapomeňte na kupované zelí a naložte si ho i nyní, a to i v případě, že vám došly zásoby kvašeného zelí z podzimu. Je to jednoduché. Hlávkové zelí dneska seženete prakticky po celý rok, a třebaže to nebude zrovna ta nejlepší odrůda na nakládání, nic vám nebrání v tom zásobovat se chutným a na vitamíny bohatým pokrmem i nyní.

Na nakládání vám vystačí sklenice

Nakládat lze zelí v jakoukoliv roční dobu, a to i do zavařovacích sklenic. Ani nepotřebujete kruhadlo. Když si naložíte jen pár kilo zelí, zvládnete to i nožem. Hlávkové zelí si nakupte podle vaší potřeby v supermarketu a připravte si zavařovací sklenice.

Hlávky zbavte vrchních listů, operte a třeba nakrájejte nožem. Zelnou krouhanku nasypte do nějaké větší nádoby, kde ji můžete společně s kořením a solí řádně promíchat a promačkat, až pustí šťávu. Kvůli chuti můžete přidat do zelí cibuli a také nadrobno nakrájený, ale spíše nastrouhaný křen.

Kvašení patří k nejstaršímu způsobu konzervace potravin. Používalo se původně hlavně tam, kde slunce nebylo natolik silné, aby se potraviny mohly uskladňovat pouhým sušením. Pro ty, co nemají sklepy a energii na nakládání velkého sudu zelí, je krátkodobě kvašená zelenina, které se u nás po anglosaském vzoru říká pickles.

Kolik soli a koření?

Jak už bylo uvedeno, je jen na vás, kolik zelí budete chtít naložit a jaká je vaše spotřeba. Vycházejte ale z tohoto postupu: na 5 kilogramů zelí potřebujete 10 dkg soli, nejlepší je mořská, dále pak 15 g kmínu, 5 dkg cukru, pět cibulí a jeden menší křen. To vše smícháte dohromady a podle návodu výše všechno promačkejte. Zelí pak natlačte do sklenic o objemu 0,7 l tak, aby v každé byla i šťáva, a zavíčkujte. Použít můžete i šroubovací víčka. Sklenice pak dejte na plechy, nejlépe k topení, prostě do tepla.

Víčka se nejdříve vypoulí, jak zelí kvasí a vytéká z nich voda. Tu nemusíte vylévat. Schovejte ji do lednice a později se hodí na dolévání sklenic, když odebíráme zelí. To totiž musí být pořád ponořené. Sklenice necháme v teple asi 2 až 3 týdny. Za tu dobu by se měla víčka vcucnout. Pokud ne, nevadí to, protože po této době sklenice odneseme do chladu (ne do mrazu) a můžeme začít s ochutnáváním. Zelí je nejlepší nabírat čistou dřevěnou vidličkou. Poté povrch uhladíme a zelí musí být ponořené, aby se k němu nedostal vzduch. Proto se nám nyní může hodit šťáva, kterou jsme si schovali v lednici. Pokud ji nemáme, stačí svařit vodu, kterou mírně osolíme a vychladlou dolijeme.

Kvašená zelenina je plná vitamínů

Podobně našemu tělu pomůžeme přísunem vitamínů, když si připravíme i jinou kvašenou zeleninu – pickles. Kromě zelí použijeme zeleninu, kterou máme rádi a která je spíše tvrdší konzistence. Ideální je k zelí přidat mrkev, cibuli, červenou řepu, květák, můžeme použít i brokolici či kedlubnu, ředkvičky a okurky. Můžeme také přidat křen.

Recept na pickles

Potřebujeme 1 kilogram zeleniny podle našeho výběru, ale vhodné je, aby základem bylo zelí a je jedno jestli bílé nebo červené, 15 – 20 g mořské soli, trochu kmínu. Zeleninu nakrájejte nebo nastrouhejte na jemno, promíchejte se solí a kmínem a směs důkladně promačkejte rukama, aby pustila šťávu. Poté napěchujte do připravené nádoby a zatižte ji. Všechny použité nádoby a zátěže předtím vyvařte, abyste do zeleniny nezanesli nepotřebné bakterie. Zase je nutné, aby směs byla pod vodou. Nádobu uzavřete, ale tak, aby mohly odcházet tvořící se plyny; počítejte s tím, že nabude na objemu a začne přetékat. To vyřešíte tak, že nádobu položíte do nějaké mísy.

Kvašení potrvá při pokojové teplotě asi tři až pět dní. Pak můžete zeleninu přendat do menších sklenic a dát do chladičky, čímž zastavíte kvasný proces. Tam vydrží řadu týdnů, pokud ji dříve nesníte. Podobně jako je kvašené zelí ideální přílohou k jídlům, stejně tak použijte kvašenou zeleninu. Je chutná samotná, ale hodí se jako příloha třeba ke grilovanému masu.

