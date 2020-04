Milovaný i nenáviděný libeček: Zelené maggi ze zahrádky si může vyrobit každý

Asi neexistuje jiná zelenina či bylinka, kterou jedni nesnášejí a druzí naopak vynášejí do nebes. Ano, řeč je o libečku lékařském. Ten se nejenom vrací do našich pokrmů, ale i na zahrádky. Co je na něm tak úžasného?

Mnozí z nás si jistě vzpomenou, jak jsme jako děti tuhle aromatickou zeleninu nesnášeli. Ale její zvláštní chuť třeba v dospělosti jsme znovu objevili a oblíbili si ji.

Libeček má v kuchyni široké uplatnění, a to především jako polévkové koření. V některých jazycích se mu pro svoji typickou chuť dokonce říká maggi bylinka. Jinde o něm uslyšíte jako o zeleném maggi. Čerstvý se používá do bramborového salátu, k bramborům, ale výborně dochutí i karbanátky, pomazánky či omáčky. Vynikající je i do marinád na grilování masa. Kromě čerstvého stavu se dá použít i sušený. Není nic jednoduššího než si ho vypěstovat, sklidit čerstvé listy a ty pak usušit. Máme tak o koření na zimu vystaráno.

Libeček má i léčivé schopnosti

K sušení se používá nať sklizená nejlépe v červnu a v červenci. Nať sušíme ve stínu v jedné vrstvě nebo v sušičce na teplotu pro bylinky. Dá se použít i trouba. Nastavíme teplotu na 50 stupňů, ne více, a musíme nechat pootevřená dvířka, aby měla kam odcházet vlhkost. Nať můžeme také zmrazit. Listy posekáme a dáme do mikrotenového sáčku.

Libeček lékařský, jak už druhové jméno napovídá, je i léčivka. Působí proti skleróze, zmírňuje nadýmání a je močopudný. Libeček v pokrmech podporuje chuť k jídlu a zlepšuje trávení.

Bylina je nenáročná na pěstování

Libeček si můžete vypěstovat sami. Je nenáročný, jen myslete při sázení na to, že je to mohutná rostlina vyžadující prostor. Nejlépe se pěstuje z takzvaných kořenových puků. Semena lze vysévat v březnu až dubnu, případně v srpnu a září.

Domácí maggi

Svazek libečku - listy i stonky (nejlépe sklizené od června do července) - nakrájejte na prkénku na malé kousky. V míse libeček prosolte a zalijte olejem a pak napěchujte do sklenice. Čím více libeček promačkáte, tím více budete mít šťávy s vůní maggi. Po naplnění sklenice zalijte olejem. Hotový výrobek skladujte v chladničce, kde vydrží několik měsíců.

Libečkový olej můžete použít jako maggi. Drť i šťávu pak dávejte po lžičkách do polévek nebo omáček. Drtí můžete ochucovat pomazánky, karbanátky, ale i bramboráky a také bylinkové máslo. Nezapomeňte při dávkování do jídel, že směs je hodně koncentrovaná a hlavně slaná.

Zeleninový základ do polévky

Sušenou polévkovou zeleninu dnes koupíte všude, ale můžete si vyrobit domácí zeleninovou jíšku. Budete potřebovat kromě svazku libečkové nati cibuli, mrkev, česnek, celer, petržel, máslo a sůl. Množství a poměr zeleniny si určete sami podle svých chutí.

Libečkovou nať, petržel a také můžete použít kromě kořene celerovou nať – to vše nasekejte nadrobno a ostatní zeleninu nastrouhejte nahrubo. Všechnu směs lehce osolte a poduste na másle do změknutí. Ještě horkou směs dejte do skleniček. Ty pak uzavřete a obraťte dnem vzhůru. Po vychladnutí skladujte v chladničce. Tento zeleninový základ je kromě jiného ideální pro polévky. Naberte potřebné množství, vhoďte do hrnce a s trochou mouky máte ochucenou jíšku a dál vařte podle svých receptur.

