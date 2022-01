Milujete bramboráky? Zkuste si je vylepšit, jde to i bez tuku a dobré jsou i na sladko

Původně je bramborák tradičním pokrmem většiny slovanských a germánských národů a Maďarů. Připravuje se smažením na tuku tenké vrstvy těsta z jemně nastrouhaných syrových brambor, mouky, vajec, česneku, soli a majoránky, případně mléka a dalšího koření.

Pokud do těsta přidáte kyselé zelí a uzené, říká se mu kaplická cmunda. Když těsto použijete jako obal vepřového masa, máte z něj náhle havířský nebo slezský řízek. Ale to je jedno. Bramborák se dá prostě připravit na mnoho způsobů a hlavně, ten obyčejný je velmi sytým a levným pokrmem.

Fantazii se meze nekladou

Hodí se k večeři, vyjde na pár korun a můžete ho použít bez obav i jako přílohu k jiným jídlům. Připravit ho můžete s čímkoliv. Chutná skvěle s uzeninou, zelím, se škvarky, ale i se sýrem či šunkou. Fantazii se meze nekladou. Vše je na vás.

Základem je těsto ze syrových brambor

Připomeňme si, jak by měl alespoň vypadat základní recept. I když i to je sporné. Bramboráky jsou prostě ze syrových brambor. Základní těsto je jen ze strouhaných syrových brambor, vajec, mouky. Typickým kořením jsou sůl, česnek, majoránka a pepř. Těsto se pak smaží na rozpáleném tuku, a to z obou stran. Pokud se ale vyhýbáte tuku, nezoufejte, i tak si na této dobrotě připravené na mnoho způsobů můžete pochutnat. Víte jak? Zapečte bramboráky, ať už ty klasické, nebo různě vylepšené, na pečicím plechu v troubě!

V poslední době stoupá v oblibě bramborák z cukety. Jinak jsou ingredience stejné jako u klasického receptu. Někdo místo základu do těsta z cukety používá i brambory, zhruba v poměru 1:1.

Bramborák z cukety

Budete potřebovat jednu středně velkou cuketu a pak klasiku, co se dává do bramboráku: majoránku, sůl, dvě vejce, mléko, hladkou mouku, česnek a olej. Cuketu najemno nastrouhejte a vymačkejte z ní vodu. Pak přidejte utřený česnek podle chuti, mouku, majoránku, vejce a trochu mléka. Těsto by mělo být kašovité. Na oleji pak smažte placky z těsta dozlatova z obou stran. Nakonec můžete na bramboráky dát nastrouhaný sýr. Kdo chce bramboráčky křupavější, používá hrubou mouku. Místo oleje můžete použít ke smažení sádlo.

Bramborák se zelím

Vynikající recept na bramboráky je se zelím. Tento recept si můžete vylepšit či pozměnit tím, že přidáte na kostičky nakrájené uzené nebo prostě vynecháte zelí a dáte jen uzené maso. Na přípravu budete potřebovat 1,5 kg brambor, 400 g kysaného zelí, sůl, pepř, česnek, polohrubou mouku, 2 vajíčka, trochu mléka, majoránku a olej nebo sádlo na smažení.

Nastrouhejte syrové brambory, přidejte mouku a další ingredience včetně trochy mléka a zelí. Kysané zelí před použitím do těsta vyždímejte a můžete ho nakrájet, aby nebylo tak dlouhé. Kdo chce, může přidat uzené. Těsto pak smažte nebo vložte bramboráky na pečicí papír na plech a vložte do trouby. Pokud se tedy rozhodnete nejenom tento recept udělat v troubě, rozpalte ji na 200 stupňů a pečte asi 20 až 30 minut dozlatova. Placky nezapomeňte otáčet.

Bramborák s masovou směsí

Pro ty, kteří se prostě nenasytí, dokud do sebe nedostanou kousek masa, máme speciální recept. Nemusíte si dopřát bramboráčky třeba k pečenému kuřeti se zelím nebo ke guláši jako přílohu, ale rovnou si masíčko připravit speciálně k bramborákům. Nejdříve připravte masovou směs. Můžete použít kuřecí maso, ale třeba i krůtí. Asi dva prsní kuřecí řízky nebo krůtí maso stejného objemu nakrájejte na kostky, smíchejte se lžičkou solamylu a dochuťte solí a pepřem. Směs dejte do lednice a mezitím nakrájejte zeleninu.

Rozehřejte pánev, osmahněte na jemno nakrájenou cibulku, až zesklovatí, přidejte masovou směs. V tomto momentě si rozdělte pánev - na jedné se dosmaží cibulka, na druhé maso, nebo cibulku před smažením masa vyndejte a poté vraťte zpět. Když je maso skoro osmahlé ze všech stran, přidejte nakrájenou zeleninu - čerstvou papriku, jednu nakrájenou cibuli, přidejte asi tři listy nakrájeného pekingského zelí a chvilku společně smažte. Zalijte vodou, popřípadě vývarem a nechte společně vařit. Ke konci přimíchejte kečup a hořčici.

Bramboráky děláme podle klasického receptu

Bramboráky pak připravíme podle klasického receptu, jen můžete kvůli chuti přidat 2 lžíce dohromady smíchané směsi sušeného libečku a petržele a drcený kmín. Bramboráky osmažíme a podáváme s masovou směsí. Pro vylepšení můžeme bramboráky posypat strouhaným sýrem.

Zdroje: Akademie kvality, recepty kuchařky Amélie Kratochvílové

