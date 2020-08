Myslete na životní prostředí: Ekologické desatero pro vaše džíny

Trh s denimových oblečením má celosvětově hodnotu více než 70 miliard dolarů a v následujících pěti letech se očekává jeho 40% nárůst, s nímž porostou i dopady na životní prostředí. A ty v případě výroby denimové módy nejsou vůbec malé a týkají se celého životního cyklu džínů od produkce bavlny přes barvení a finální úpravy, dopravu, až po údržbu džínového oblečení. Možná se zdá, že jako spotřebitelé můžeme ovlivnit jen málo z těchto kroků, ale opak je pravdou.

Velká zátěž při pěstování bavlny

Naprostá většina džínového oblečení se vyrábí ze 100% bavlny nebo z bavlny s malou příměsí elastanu. Pěstování konvenční bavlny samo o sobě přináší velkou environmentální zátěž, vždyť zavlažování bavlníkových plantáží se označuje za hlavní příčinu vysychání Aralského jezera. „Vybírejte džíny vyrobené z organické bavlny. Biobavlna se pěstuje tradičně, bez GMO a škodlivých chemikálií, je až z 80 % zavlažována dešťovou vodou, její pěstování přináší lepší život farmářům a také nižší uhlíkovou stopu,” doporučuje Olga Grajová, zakladatelka EtikButiku, který se zaměřuje na džíny z biobavlny.

Barvení džínů

Už jste někdy měli v ruce džíny, které voněly hořce? Tento zápach je často způsoben zbytky chloru ve vláknech. Ta se musí před barvením chemicky upravit a vybělit, aby na nich barva lépe držela. Pokud se začnete potit v oblečení, ze kterého nebyl chlor dostatečně vyprán, může dojít k podráždění kůže a dokonce i k alergické reakci. Indigo, které se k barvení používá, není rozpustné ve vodě a před barvením musí také projít chemickou úpravou. Na závěr je potřeba odstranit přebytky barvy velkým množstvím vody. V rozvojových zemích jde až 90 % takto znečištěné vody zpět do řek bez jakéhokoliv ošetření.

Jak udržet džíny jako nové

Jak dlouho vaše džíny zůstanou pěkné, můžete ovlivnit i jejich údržbou. Pračka se sušičkou životnost výrazně snižují a zejména sušička je extrémně náročná na spotřebu energie. „Džíny perte jen, když je to nezbytné. Často stačí je dobře vyvětrat na čerstvém vzduchu nebo zavřít na několik hodin do mrazáku. Mráz odstraní zápach i bakterie. Když už je praní potřeba, perte vždy naruby ve studené vodě a sušte na vzduchu,” doplňuje Garajová.

Likvidace starých kousků

Vyhodíme-li staré džíny do klasické popelnice, skončí na skládce a přispívají tak k produkci skleníkových plynů, kontaminaci podzemní vody a úniku nebezpečných plynů při požárech skládek. Pokud jsou vaše džíny ještě nositelné, zamyslete se, jestli byste je mohli věnovat do second handu, dobročinného obchodu nebo na charitativní sbírku. Pokud jste kreativní, můžete džíny upcyklovat a vyrobit z nich šortky nebo třeba tašku, případně alespoň hadříky na úklid. Pokud už nositelné nejsou, odneste je do recyklačních kontejnerů. Oblečení z nich se zpracovává na izolační materiály, výplně sedadel a další užitný materiál.

10 tipů, jak snížit environmentální dopad vašich džínů

1. Dobře se starejte o džíny, které už máte doma.

2. Pokud nejsou vyloženě špinavé, vyvětrejte je přes noc na čerstvém vzduchu nebo je dejte do mrazáku.

3. Když už je to nezbytné, perte je naruby a při nízké teplotě.

4. Sušte na vzduchu, ne v sušičce. Prodloužíte jejich životnost a ušetříte spoustu energie.

5. Nakupujte džíny bez módních prvků obnošení, budou vždycky „in” a déle vám vydrží.

6. Vybírejte džíny z organické bavlny.

7. Podpořte výrobce s certifikátem GOTS, kteří dohlíží na udržitelný a etický proces výroby.

8. V second handech nebo na tzv. swap bazárcích můžete ulovit moderní i vintage kousky, navíc za super ceny.

9. Než džíny vyhodíte, zamyslete se, jestli by ještě nenašly využití.

10. Když už musí do koše, využijte recyklační kontejnery na textil.

