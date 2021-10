Naučte se rozumět svým pokojovkám: Co dělat, aby vydržely krásné a zdravé celou zimu až do jara?

Je to tady zase - začátek topné sezony s sebou nese také nutnou změnu péče o pokojové rostliny. Pokud bychom se totiž změně ročního období, které se promítne i do podmínek v našem bytě, nevěnovali, mohlo by se snadno stát, že se na jaře už nebudeme mít o co starat. Stačí málo a květiny nám doslova uchřadnou před očima. Jak se o ně tedy v zimě nejlépe postarat?