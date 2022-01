Nedělejte si z bytu jedovou chýši, řešením jsou pokojové rostliny. Vyčistí vzduch, říká floristka a radí, jaké jsou nejlepší

Uvnitř domu působí na naše zdraví kvalita vzduchu, který dýcháme. Když je venku nevlídně, jsme zalezlí doma a všechny škodliviny absorbují naše plíce.

Větrání nestačí

Ne nadarmo se říká, že je potřeba kvalitně a často větrat. To ale vždy nestačí. „Na naše zdraví působí mnoho látek, kterými jsme doslova obklopeni. Jsou to laky, barvy, lepidla, čisticí prostředky, kouř a v neposlední řadě kosmetika a plasty. Škodliviny se uvolňují z nábytku, z dřevotřísky, koberců, závěsů, parket, plastových hraček a jiných výrobků. Nesmíme zapomenout ani na topení a je jedno, zda topíme pevnými palivy či plynem. To vše dělá z našeho bydlení jedovou chýši,“ vysvětluje floristka Michaela Adamová.

Možná, že vaše problémy mají původ právě ze škodlivin ve vašem bytě. „Ve vysoké koncentraci tyto látky mohou způsobovat bolesti hlavy, podráždění sliznic, nosu i očí. Jiný trpí na alergie, dýchací potíže, únavu a není ani nutné připomínat, že některé látky mohou mít karcinogenní účinky.“

Už jsme si řekli, že je nutné často větrat, ale ne všechny látky takto dostaneme z místností. Ideální by bylo vyhodit všechny zdroje znečištění. Jenže to dost dobře nejde aplikovat u každé věci a zdroje problémů.

Formaldehyd je snad ve všem

Mezi nejčastější škodliviny náleží formaldehyd. „Je v mnoha věcech, které máme doma - v nábytku, lepidlech na koberce, barvách, ale i přímo v kobercích a bytových textiliích. Formaldehyd je také v cigaretovém kouři, kosmetice a izolačních materiálech. Mezi další nebezpečné látky náleží benzen, amoniak či xylen.“

Mezi nejlepší živé filtry patří zcela běžné pokojové rostliny, které většinou známe a nejsou nijak náročné na pěstování. „V podstatě každá rostlina je ideální do místnosti na čištění vzduchu, ale mezi nimi vynikají ty, které mají nejvýraznější vlastnosti snižovat konkrétní škodliviny. Jen dávejte pozor, abyste s květinou nepřinesli do bytu další zdroj problému. Některé v době květu třeba vylučují látky, které vám mohou také vadit. Proto si projděte následující seznam rostlin, ideálních jako čističky vzduchu,“ má jasno odbornice.

Fíkus benjamín

Ve své domovině tato oblíbená pokojovka dorůstá výšky několika metrů, doma vyroste tak 2 až 3 metry. Tento fíkus s drobnými, někdy panašovanými lístky vyžaduje světlejší stanoviště, ale nepřímé světlo a vyšší vlhkost vzduchu. „Rostlinu proto můžeme občas postříkat z rozprašovače a vydatně zalít. Další zálivku provádíme až po vyschnutí substrátu. Někdy se nám fíkus "odvděčí" za chybu tím, že shodí listy. Ale pokud mu pak dopřejeme správnou péči, znovu obroste. Rostlina odstraňuje především formaldehyd a benzen.“

Pokojové rostliny používají pro odstranění škodlivin takzvanou fytoremediaci, při ní dovedou nebezpečné látky odstranit a nebo rozložit. „Mezi účinné fytoremedianty patří kromě již zmíněného fíkusu i známá voskovka, asparágus, břečťan popínavý, antúrie, kapradiny, aloe, filodendrony, tchynin jazyk, lopatkovec, zelenec, dracéna, palma areka, ale i kvetoucí druhy, jakými jsou gerbera, chryzantéma nebo orchideje.“

Nenáročný břečťan a zelenec

Pokud nemáte s pěstováním rostliny zkušenosti, začněte některými nenáročnými druhy. Vhodný je břečťan, který známe z přírody nebo ze zahrad, ale jsou i kultivary pro domácí pěstování. Ideální je také zelenec. „Je to trávovitá rostlina u nás velmi oblíbená - má buď sytě zelené listy vyrůstající z růžice, nebo listy žíhané. Potřebuje nepřímé sluneční světlo. Na převislých květních výhonech postupně vykvétají drobné bílé květy, na kterých později vznikají mladé rostliny. Pro tuto vlastnost se hodí do závěsných nádob,“ tvrdí Adamová.

Vděčné kapradiny

Všeobecně dobrými čističkami vzduchu jsou kapradiny. Mají rády spíše chladnější pokoje, kde je vyšší vlhkost vzduchu. Zrovna tak nesnáší přímé slunce.

„Dopřejte ale kapradině dostatek vlhkosti. Kromě zálivky se vyplatí časté rosení a také osprchování vlažnou vodou. Ideální pro pěstování kapradin jsou závěsné nádoby.“

Tchynin jazyk

Takovou klasikou v našich domovech spíše pěstovanou v minulosti je tchynin jazyk. „Květina nemá ráda přemokření substrátu a trocha slunce jí za oknem neuškodí. Rostlinu asi není třeba představovat - její úzké a tuhé vzpřímené listy jsou typické. Pěstuje se v mnoha barevných kultivarech.“

Léčivá aloe vera

Hned dvojí užitek můžete mít z pěstování aloe vera. Je to nenáročná rostlina a je navíc prospěšná i po zpracování. „Některé druhy obsahují spousty zdraví prospěšných látek. Listy obsahují čirou tekutinu plnou vitamínů, enzymů, aminokyselin a dalších sloučenin, které podporují hojení ran, mají antibakteriální a protizánětlivé vlastnosti,“ tvrdí floristka.

Pokud chcete využít i léčivých vlastností rostliny, musíte si vybrat ten správný druh. „Pro čištění vzduchu spíše sáhněte po kultivaru, který se vám líbí. Rostlinu zalévejte jen mírně, v zimě dokonce zálivku ještě více omezte. V létě se rostlina může přemístit ven, v zimě ji dejte na chladnější místo domu.“

