Nejčastější chyby při grilování: Špinavý rošt i vlhké palivo ovlivňují kvalitu pokrmu

Češi grilování milují, jedná se o naši nejoblíbenější letní stravovací aktivitu. A aby také ne, vždyť se jedná o poměrně snadný, rychlý, chutný a zdravý způsob, jak naplnit žaludek. Navíc se zpravidla schází při této činnosti celá rodina a přátelé, tudíž s ní máme často spojené hezké vzpomínky.

Jak docílit toho, aby bylo vaše jídlo z grilu dokonalé? Čemu se vyhnout a jak správně při grilování postupovat?

Používejte suché palivo

Pokud si myslíte, že gril roztopíte vlhkým palivem, tak jste na omylu. Budete se vztekat, nadávat, snažit, ale nic vám nepomůže. Aby se tedy z vašeho grilování s přáteli nestalo totální fiasko, myslete vždy na správné skladování uhlí, dříví nebo briket. Ideální jsou fóliové sáčky nebo tašky. Palivo v nich nenavlhne a vy ho tak můžete kdykoliv vyndat a začít hned grilovat.

Pozor na teplotu

Velmi častou chybou je teplota roštu. Vždy musí být perfektně rozpálený, než na něj maso dáte. Když teplotu roštu podceníte, budete na jídlo zbytečně dlouho čekat a navíc se s velkou pravděpodobností ještě nepálí uhlí, ale podpadlovač, kterým jste gril roztápěli. Není ale vhodný ani velký plamen, který na maso šlehá. Zkuste to vybalancovat tak, aby se maso nedotýkalo ohně.

Otevírání pokličky

Poklička na grilu pomáhá udržet správnou teplotu a umožňuje ugrilovat maso ze všech stran. Pokud ji však stále otvíráte, uniká spousta tepla a vaše pokrmy se mohou připálit dřív, než budou správně propečené a hotové.

Špinavý rošt

Pokud na něco musíte být opravdu pečliví, je to na údržbu grilu. Jak ho správně čistit jste se už dozvěděli, osvědčených babských rad jste také dostali dostatek, tak by to pro vás neměl být problém. Pamatujte, že zbytky jídla z předchozí grilovačky nejen mění chuť jídla následujícího, ale mají také negativní vliv na zdraví. Myjte tedy gril po každém použití.

Bezpečnostní pravidla

Grilování, dobrá nálada a smích s přáteli se může během chvíli změnit v katastrofu, pokud nedodržujete určitá bezpečnostní pravidla. Vemte v úvahu všechna rizika spojená s vysokou teplotou a ohněm. Děti samozřejmě držte od grilu co nejdál a vysvětlete jim, že se nesmí dotýkat ani rozpálené konstrukce. Po ukončení grilovačky nezapomeňte zařízení správně vypnout, uhasit plamen a zabezpečit.

