Pěstování chilli papriček je celkem složité. Ale když se jim budete věnovat, můžete je mít i za oknem

Máte rádi něco opravdu pikantního? Tak to určitě milujete chilli. Ne každý si může pálivé papričky pěstovat ve skleníku nebo prostě ve větším, neboť na to nemá prostory.

Nechte naklíčit semínka

Ale chilli můžete vypěstovat i na okně a denně se kochat jejich krásou a těšit se na první úrodu. Všude se píše o tom, jak je těžké si vypěstovat ze semínek plodící rostliny, ale jde to. Protože to děláme jen pro potěšení, je nakonec jedno, zda vyklíčí polovina semínek nebo všechna. Na nějaké kulinářské pokusy ve velkém ta následná úroda nebude, ale je to hezký pocit usušit si pár lusků a pak si vylepšit říz nějakého pokrmu.

Pěstování chilli papriček je komplikované a musíte mít opravdu znalosti. Na těch pár rostlin, co vám budou zdobit okna nebo pracovní stolek u okna, fakt nemusíte studovat problematiku pěstování těchto rostlin. Základem je sehnat vhodná semínka kdekoliv v obchodě. Mnoho lidí se i chlubí, jak si vypěstovali vlastní paprikové lusky z plodů, které si někde koupili, a uchovali si semínka.

Chilli paprička je plod především exotických druhů křovitých paprik, rostoucích v tropech a subtropech Indie, Číny, Japonska, Vietnamu, Afriky, Jižní a Střední Ameriky, zvláště Mexika.

Na klíčení je nutné teplo

Důležité je nechat semínka chilli naklíčit. A na to potřebujete teplo, vhlko a dostatek kyslíku. Semínka můžete nechat naklíčit třeba na nějakém savém materiálu, ale stačí je dát prostě jen do půdy. Důležité je jen urychlovat semínka v nádobě, která jde odvodnit. Stačí truhlíčky s dírami ve dně. Semínka položte na na povrch zeminy a pak je pokryjte další zeminou. Ale jen tak, aby była těsně pod povrchem půdy.

Základem je dostatek vláhy, ale musíte při zalévání shora dbát na to, aby půda była mokrá, ale ne promáčená. Semínka potřebují především teplo. Ideálním místem je zrovna okno u topného tělesa. Nezapomínejte ale na to, že semínka chcete naklíčit, ne usmažit.

Naklíčení trvá dny až týdny

Než semínka naklíčí, trvá to obvykle několik dní až týdnů. Na malé rostlinky nesahejte, jsou choulostivé. Nyní kromě vlhkosti a tepla je důležité i světlo. Nechte tedy rostlinky nejlépe na oknech s expozicí k jihu. K vysazení papriček se pak hodí plastové květináče o průměru asi 10 cm.

Postupně je pak přesazujeme, když kořeny prorostou přes odvodňovací otvory. Někdo rostliny hned přesadí do květináče o průměru 15 cm a tam je nechá růst. Pokud máte kvalitní zem, většinou rostliny nepotřebují žádné zvláštní přihnojování. Když už nějaké budete chtít nebo máte pocit, že papričky živoří, můžete koupit speciální hnojiva vyloženě určená pro papriky.

O opylování se musíte postarat sami

Když papriky začnou kvést, musíme se postarat o opylení, protože v místnosti prostě žádný opylení schopný hmyz nebude. Stačí jemně prsty otírat středy květů a pyl přenášet na další kvítky. Pak už stačí jen sledovat, jak se lusky vytvářejí, a pečovat o rostliny dostatečnou zálivkou.

Pokud budete mít více papriček, budete stát před otázkou, jak je zpracovat. Asi těžko budete mít takovou úrodu z pár květníků za oknem, abyste tohle museli nějak zásadně řešit, ale i tak si můžete s pomocí třeba zakoupených nebo darovaných chilli udělat univerzální pastu.

Chilli pasta

Budete potřebovat 400 gramů chilli papriček, šest stroužků česneku, dvě lžíce octa, lžičku soli a 350 ml kečupu. Nejdříve z papriček odstraníme stopky a povaříme lusky asi deset minut. Scedíme a v mixeru společně s ostaními ingrediencemi rozmixujeme. V hrnci pak chvíli směs povaříme, nalijeme do skleniček a sterilizujeme deset minut.

