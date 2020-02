Plast místo cihel. Dům můžete postavit i z recyklovaného odpadu

Recyklovat odpady je zcela nutné pro zdraví přírody. Plasty se v přírodě rozkládají klidně 100 let a jedná se tak o obrovskou zátěž. Jsou však způsoby, jak ulehčit nejenom přírodě, ale také financím při stavbě nového domu. Chtěli byste bydlet v domě z plastových lahví?

“Přidej cihlu k cihle, těsto do díže. Upeč třeba chleba, postav třeba zeď.” Známá píseň z pohádky Princové jsou na draka dostává v 21. století nový potenciál. Jsou totiž materiály, které každý den vyhazujete do kontejnerů a právě proto jsou laciným základem velmi alternativního bydlení. Někteří odvážní jsou schopní postavit dům z plastových lahví. Jedná se o skutečný domov, nebo jen o pokus, jak být na chvíli zajímavým ekologem?

Plast, zhouba lidstva

Denně se vyrobí kolem milionu jednorázově využívaných PET lahví na nápoje. Masivní výroba produktu, který už dnes straší uprostřed oceánu, kde je vlastě samostatným ostrovem, se stále nezastavuje a jediný způsob, jak situaci zlepšit, je poctivě třídit odpad. Nebo to jde i jinak? Někteří stavitelé a architekti se smějí, když někdo využívá plastové lahve k postavení celého domu, ale existují případy, kde se jedná o opravdový způsob, jak pomoci k šetrnějšímu zacházení k přírodě.

Německý vizionář

Německý stavební inženýr Andreas Froese je autorem základní technologie, která dnes v praxi existuje ve více než 50 případech. Postup, jak vytvořit ekologický domek, poznávají hlavně ve Střední a Jižní Americe, kde je největší koncentrace projektů tohoto “eko-architekta”. V zemích, kde kvůli špatné ekonomické situaci lidé často nemají střechu nad hlavou, se tento geniální nápad s radostí využívá. Obří skládky v Bolívii a Hondurasu jsou štědré na dostatek materiálu. Jedna cihla stojí od 6 do 10 korun, ale plastová lahev? Ta je zadarmo.

Skleník, zahradní domek nebo dům?

Základním stavebním materiálem jsou plastové lahve naplněné pískem nebo hlínou. Lahve se následně ukládají na sebe a vzájemně jsou propojeny lanky do poctivé sítě. Jeden metr čtvereční si žádá kolem sta plastových lahví. Jeden třípokojový dům vyjde na 8 tisíc plastových lahví a autoři ho měli hotový za tři týdny. Chtěli byste to taky zkusit? Není to takový problém. Z plastových lahví si můžete vytvořit zahradní domek, kůlnu nebo dokonce skleník.

Postup?

Jak už bylo řečeno, plastové lahve se naplní pískem nebo hlínou a hrdlo se zavře klasickým víčkem. Propojené pevnou šňůrou jsou kladené v řadách na sebe a prostor mezi lahvemi vyplňte maltou, pískem nebo hlínou. Jako spojovací materiál využijte vápno a cement. Stěnu pak následně můžete klidně omítnout, vymazat nepálenou hlínou.

Dům z plastů je samozřejmě netradiční a nikdy nebude mít takové tepelné vlastnosti jako budova z cihel, ale překvapilo by vás, že je schopná odolat i velkému zemětřesení. Nejedná se tak jen o laciný pokus být přehnaně ekologický, ale naopak jde o velmi účinný způsob, jak pomoci postavit dům bez velkých finančních nákladů.