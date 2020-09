Prkno na žehlení: Výběr nového nemusí být jednoduchý

Staré moudro praví, že ďábel se skrývá v detailech a nejeden zákazník si až příliš pozdě uvědomil, že popadnout první žehlicí prkno v nejbližším hypermarketu nebyl úplně nejlepší nápad. Ta trocha času a energie věnovaná zodpovědnému výběru prkna může v důsledku ušetřit mnoho rozčilování při vlastním žehlení v budoucnu. Podle čeho tak prkno na žehlení na Alze vybírat?

Jak vybírat žehlící prkno? Výška jako nejdůležitější parametr

Základním parametrem, na který je třeba pomyslet úplně vždycky je výška prkna. Tu je třeba volit s ohledem na výšku postavy toho, kdo na něm bude žehlit především. Obecně lze říci, že plocha žehlicího prkna by měla být ve výšce asi o metr menší, než je výška osoby, která žehlí. Vybíráte-li prkno pro sebe, vezměte svoji výšku a odečtěte 100 cm, získáte tak ideální výšku.

Většina žehlicích prken je dnes výškově nastavitelná, vámi vypočítaná ideální výška by se tak měla vejít do rozsahu, který dané prkno umožňuje. Nastavení výšky je realizováno buď pomocí drážek – je tak možné jej nastavit do jedné z několika předem daných poloh – anebo prostřednictvím aretace v libovolné poloze kdekoliv mezi mezními polohami.

Žehlicí prkno by mělo mít aretační pojistku, aby nedošlo k jeho samovolnému složení, což může být i nebezpečné vzhledem k tomu, že žehlička, se kterou se na něm pracuje, je opravdu horká. Ke stabilitě prkna přispívá i šířka konstrukce, čím širší, tím je prkno stabilnější. Stejně tak je třeba, aby byly nohy prkna vybaveny protiskluzovým zakončením, typicky gumovým.

Celková velikost žehlicího prkna

Vzhledem k tomu, že žehlicí prkna jsou skládací, není jejich maximální výška příliš důležitá pro jejich celkovou velikost. Tu určuje plocha prkna, tj. jeho délka a šířka. Platí přitom, že čím větší plocha, tím snadnější žehlení prádla bude.

Na velikosti prkna se podílí i odkládací plocha, která je při práci velmi užitečná. Je ale samozřejmě třeba vzít v potaz i to, kde bude prkno uskladněno, může se stát, že příliš velké prkno nebude v bytě kam dát. Trochu pomoci může výsuvná odkládací plocha, která složené prkno trochu zmenší.

Další užitečné vlastnosti žehlicího prkna

Významné usnadnění práce nabízí žehlicí prkna, které disponují vodící anténou, ke které se přichytí kabel od žehličky, který tak nikde nepřekáží. Opět se jedná o prvek, který nejen usnadňuje práci, ale také zvyšuje její bezpečnost.

Mnohá prkna disponují i elektrickou zásuvkou, což je opět užitečná věc, zvláště v kombinaci se zmíněnou vodící anténou.

Dražší prkna nabízí i některé moderní funkce, které mohou také žehlení významně usnadnit a zpříjemnit. Patří mezi ně např. funkce nahřátí žehlící plochy. Díky ní zůstane plocha po celou dobu suchá, což usnadňuje žehlení a také chrání potah, který tak déle vydrží.

Některá žehlicí prkna disponují funkcí nasávání a vypouštění vzduchu z prostoru mezi žehlící plochou a potahem, což oceníte zvláště při žehlení košil a dalších tenkých materiálů.

Vždy je třeba mít také na paměti to, že vlastnosti potahu na žehlicí prkno jsou často stejně důležité jako vlastnosti samotného prkna. Potah musí přesně sedět rozměrově, být z kvalitního materiálu (měl by odrážet páru i teplo), a žehlička by po něm měla lehce klouzat.

Špatné prkno sníží životnost potahu a špatný potah sníží životnost žehlicího prkna. V obou případech navíc pocítíte, že komfort při žehlení není takový, jaký by mohl být. Vybírejte proto mezi žehlicími prkny skutečně pečlivě.