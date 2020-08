Průmyslově zpracované potraviny: Tohle jsou látky, které je fajn z jídelníčku vynechat

Možná tomu odmítáte věřit, ale faktem je, že jsme obelháváni. Potravinářské giganty se nás snaží přesvědčit, že jim záleží na našem zdraví, ale opak je pravdou. Většina lidí tak nakupuje levné, nezdravé a průmyslově upravené potraviny s nálepkami jako "bez tuku" či "nízkokalorické" a myslí si, že pro své tělo dělá to nejlepší.

Jestliže netrpíte vážnou nemocí, vybudovat si a držet zdravé a štíhlé tělo není zas tak obtížné, jak by se mohlo zdát. Stravovat se zdravě je totiž velmi jednoduché a to bez ohledu na to, jestli jste všežravci, stravujete se vegansky nebo jste se rozhodli pro syrovou stravu. Pokud tvoří základ vašeho jídelníčku přirozené potraviny, snadno se obejdete bez polotovarů a nemusíte se zabývat tím, jestli je polotovar s nějakým rádoby zdravým označením lepší než polotovar bez něj. Nejlépe se najíte bez nich.

Dlouhá trvanlivost a vysoký obsah cukru

Průmyslově zpracované potraviny mají dlouhou trvanlivost, některé z nich i vysoký obsah cukru, soli, nevhodných tuků a dalších přídavných látek. Problém průmyslově zpracovaných potravin však nespočívá pouze v jejich nezdravém obsahu. Tyto potraviny procházejí při výrobě celou řadou technologických procesů a ve výsledku se svými vlastnostmi zcela liší od původních nezpracovaných potravin. Už od samého úvodu se pracuje obvykle s levnými plodinami a surovin, takže o kvalitních a přirozeně nutričně bohatých potravinách nelze mluvit.

Problémy s váhou je třeba řešit

Svoje problémy s váhou nemůžeme svádět pouze na potravinářský průmysl, pravdou ovšem je, že konzumace levných a málo výživných jídel zvyšuje riziko vzniku civilizačních chorob a často jsou levné nekvalitní pokrmy dávány do souvislosti i s vyšším výskytem obezity, diabetu II. typu, vyšším rizikem vzniku nádorů, vysokého krevního tlaku či negativním vlivem na hladinu cholesterolu. Průmyslově zpracované potraviny obsahují velké množství nekvalitních tuků, sacharidů a ve svém objemu poskytují hodně kalorií. Zároveň ale jsou chudé na minerální látky, vitamíny i další živiny. Kromě toho na některých průmyslově zpracovaných potravinách může vznikat závislost.

Nejoblíbenější nezdravé speciality

„Ve své praxi se opakovaně setkávám s tím, že klienti k nám přijdou s jídelníčkem, který tvoří převážně potraviny vysoce průmyslově zpracované. Hitem stále zůstávají sycené nápoje, sladké a slané balené potraviny, zmrzlina z prášku, klasické sladkosti, margaríny a kupované pomazánky, balené pečivo a koláče, instantní omáčky, polévky a dezerty, práškové přípravky na hubnutí a náhražky jídel, předem připravené pizzy a burgery, drůbeží a rybí nugety, klobásy, ale i párky a další uzeniny,“ vyjmenovává oblíbené laskominy specialistka přes zdravou výživu Monika Bartolomějová. Většina těchto potravin je jednoduchá na dohotovení, ale z výživového hlediska jsou velmi chudá. Jednou za čas si je samozřejmě dopřát můžete, ale nesmí tvořit základ jídelníčku. Ten by měly tvořit minimálně či vůbec průmyslově zpracované potraviny, které si uchovávají většinu nutričních vlastností a našemu zdraví neškodí.

Pozor na klamavou reklamu

Potravinářský průmysl, značkovací firmy, někteří odborníci a v neposlední řadě reklamy nás nepřestanou lákat na průmyslově zpracované potraviny, pokud ale usilujete o zdravé a funkční tělo, nepodléhejte jim. Za základ stravy berte přirozené, minimálně průmyslově upravované potraviny. Co se týká značek, jedinými skutečně smysluplnými značkami na potravinách jsou BIO a FAIR TRADE.

