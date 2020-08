Sezóna rajčat je na vrcholu: Nejlepší recepty a tipy, jak je zpracovat na zimu

Většina z nás zná rajčata čerstvá, která s chutí přikusujeme ke chlebu se sýrem, nebo sušená, která dáváme do těstovin. Oblíbeným pokrmem z rajčat je také polévka a omáčka. Tyto dvě dobroty si u českých strávníků našly své stabilní místo. Co ale můžeme s rajčaty dělat dalšího?

Sušení v troubě

Myslíte si, že si nemůžete připravit skvělá sušená rajčata bez sušičky? Omyl! Postačí vám obyčejná trouba. Takovéhle sušení je sice časově náročnější, ale výsledek stojí určitě za to. Elektrickou si předehřejte asi na sedmdesát stupňů. Na plech položte papír na pečení a na něj rozprostřete pokrájená rajčata. Můžete je osolit, ochutit bylinkami, česnekem nebo lehce zakápnout olivovým olejem. Pak už je jen vložte do trouby. Důležité je, aby odpařující se vlhkost mohla unikat ven. Troubu proto nezavírejte úplně. V průběhu sušení je pak třeba rajčata obrátit, jen tak dobře proschnou i z druhé strany. Celý proces trvá zhruba deset až dvanáct hodin.

Nakládaná rajčata v oleji

Sušená rajčata můžete uskladnit samostatně, ale ještě lepší je zalít je olejem. Naskládejte vysušená rajčata do zavařovací sklenice, přidejte případně stroužky česneku či bylinky a zalijte olivovým olejem až nahoru. Zalitá horkým olejem vydrží déle.

Rajčatová marmeláda

Tato pikantní pochoutka ze Sicílie vás nadchne. Pokud nemáte rádi pikantní, nedávejte do receptu chilli papričku, bazalku však rozhodně neopomeňte.

Na rajčatovou marmeládu budete potřebovat: 2 kg rajčat- ideálně cherry nebo datlová, 400 g krystalového cukru, 6 citronů, 1/2 šálku čerstvé bazalky, 1 chilli paprička

Rajčata překrájejte na poloviny. Ty naskládejte na pečicí papír a pečte v troubě při 180 °C přibližně 35 minut. Upečená rajčata nechte vychladnout a zbavte je slupek. Pak je dejte do hrnce spolu s cukrem a šťávou, kterou rajčata na plech pustila. Povařte 10 minut a přidejte šťávu z citronů a kůru z jednoho pečlivě omytého citronu. Vařte až do zhoustnutí, pak přidejte pokrájenou bazalku a chilli papričku. Nandejte do menších skleniček a zavařujte 15 minut.

Zamrazené plody

Možná vás to překvapí, ale i když to u nás není úplně zvyklé, rajčata se mohou i zamrazovat. Ideální jsou na to zralé a sladké plody i cherry rajčata. Ty větší opařte horkou vodou, následně prudce zchlaďte, zbavte slupky, nakrájejte na menší kousky a vložte do plastových krabiček či sáčků, které jsou vhodné do mrazničky. Cherry rajčata stačí umýt a pokrájet. Zmrazená rajčata jsou vhodná do vařených jídel, kterým předají svou charakteristickou vůni a chuť i uprostřed zimy.

Sezóna leča je tu

Sezóna leča je tu! Pokud však na něj dostanete chuť i v zimě, není problém. Právě lečo z letních zralých rajčat je totiž nejlepší. Není tedy nic jednoduššího než si zeleninu na lečo zavařit a pak už ji jen povařit s uzeninou, případně vejci a máte hotovo.

Na lečo budete potřebovat: 2 kg bílých paprik, 1 kg rajčat, 500 g cibule, 100 ml oleje, sůl podle chuti

Papriky omyjte, zbavte je jádřinců a semínek a nakrájejte je na proužky. Rajčata spařte, okamžitě zchlaďte, oloupejte a společně s cibulí je nakrájejte na kostičky. V hrnci rozpalte olej, osmahněte na něm cibuli do změknutí, přidejte papriky a za stálého míchání duste asi 10 minut. Poté přidejte nakrájená rajčata, osolte, promíchejte, míchejte asi 5 minut a odstavte. Lečo naplňte do vyvařených zavařovacích sklenic, uzavřete je a sterilujte asi 20 minut při teplotě 80 °C.

