Šílení domácí mazlíčci. Pejsci a kočky už nejsou v módě

Takové terárium s krajtou královskou je jistě exotičtější než bouda s pejskem, ale v některých domácnostech se najdou ještě zvláštnější zvířátka. Co takový bizon? Nebo rovnou krokodýl? Touha být odlišný se projevuje i v chovu domácích mazlíčků a někdy zůstává rozum stát, co je možné si pustit do bytu.