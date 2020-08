Triky pro dokonalou zahradu: Na hnojení použijte slupky od banánů, do truhlíků zasypte dětské pleny

Existuje nepřeberné množství vychytávek, které vám pomohou zahradu uvést do takového stavu, jaký si přejete. Vybrali jsme ty nejosvědčenější a přinášíme vám je pro inspiraci také. Zvolte si ty, které vás zaujmou, a sami uvidíte, že jen zkoušením, zda opravdu fungují, si zpříjemníte letní čas.

A co pak to překvapení, až to opravdu vyjde a vaše zahrada bude konečně vypadat jako ze škatulky a začne plodit ty nejlepší produkty široko daleko!

15 vyzkoušených triků, jak dostat srpnovou zahradu do formy:

1. Hledáte účinné hnojivo pro své růže? Zkuste banánové slupky.

2. Pokud je opravdu velké horko, zastrčte do květináčů proužky tkaniny a jejich druhé konce vložte do nádob s vodou. Díky tomu rostliny přežijí i nejsušší léto.

3. Do spodních částí různých závěsných truhlíků umístěte dětské pleny a zasypte je hlínou – budou zadržovat vlhkost.

4. Záhonky určené k pěstování jahod pokryjte jehličím nebo posekanou trávou. Ochrání je před hmyzem, udrží vlhkost a vy budete mít úrodnou sklizeň.

5. K ochraně sazenic před různými hladovými zvířaty skvěle poslouží i obyčejné plastové vidličky.

6. Vyrobte si vlastní hubící prostředek na plevel. Budete potřebovat 4 litry octa, 250 g stolní soli a 1 lžíci vybraného mycího prostředku.

7. Postavte jednoduchý skleník pro rajčata. Míní se jím větvičky a kus průhledné fólie.

8. Schovávejte si popel z táboráků. Jde o vynikající hnojivo.

9. Čím přikrýt sazenice na záhonech při nízkých teplotách? Třeba odřezanými vrchními částmi plastových lahví.

10. Z plastové lahve si můžete zhotovit rovněž praktickou zahradní sprchu/konev – do dna vyvrtejte pár děr a do hrdla zasuňte hadici s vodou.

11. Máte nedostatek místa pro nové rostliny? Tak ty dlouho rostoucí prostě zasaďte či přesaďte do beden.

12. Vezměte obyčejné skleněné lahve, propíchněte na několika místech jejich víčka, naplňte vodou a umístěte vzhůru nohama k vašim stromkům. Poslouží jako stálé zavlažování, aniž by stromy trpěly nedostatkem vody.

13. Jak naklíčit semínka? Smíchejte vodu a mouku v poměru 1 ku 3 a z této směsi udělejte „řádky“ na toaletním papíru (vzdálenost mezi dvěma sousedními řádky by měla činit 5 centimetrů). Pak přidejte semínka, papír přehněte a čekejte...

14. Sazeničky, které dosud uchováváte doma, nemusíte nutně mít jen v kelímcích od jogurtů, hořčic a tak dále. Mnohem lepší jsou skořápky od vajíček, které fungují jako hnojivo.

15. Nezapomínejte ani na své ruce – všechna ta tvrdá práce je poškozuje. Vezměte 100 ml 3% roztoku peroxidu vodíku, přidejte do něj 10 až 20 ml tekutého amoniaku a trochu nějakého přípravku na mytí nádobí. Do této směsi ruce na chvíli ruce ponořte, pak je vytáhněte, opláchněte mýdlem a naneste na ně hydratační krém.

