V únoru je čas myslet na budoucí úrodu. Připravte si vlastní sazenice paprik ze semínek

Sazenice paprik ze semínek mají řadu výhod. Urychlíte jejich růst, než je budete moct přesadit do skleníku nebo do nádob venku. Doma vypěstované rostliny jsou odolnější vůči chorobám a jsou silnější ve vzrůstu.

Pečlivě vybírejte osivo

Základem je vybrat si ta správná semínka. Osivo koupíte jak ve specializovaných obchodech, tak v každém supermarketu. Jen dejte pozor na původ. Kupujte jen od zavedených značek. Než vhodíte sáček do košíku, raději se podívejte na stáří osiva na obalu.

Připravte si substrát a nádoby

Pokud nemáte doma vhodný substrát, pořiďte si jej v zahradnictví. Ideální je ten s hrubším pískem kvůli propustnosti. Do mělké nádoby rozmístěte semínka na vrstvu substrátu a ty pak zasypejte maximálně centimetrovou vrstvou.

Semínka musíte udržovat při poměrně vysoké teplotě, přibližně kolem 25 až 26 °C. Substrát udržujte vlhký, ale ne promočený. Ideálním místem na klíčení paprik je parapet nad radiátorem nebo přímo radiátor, pokud můžete regulovat teplotu, aby se semínka nespálila.

Urychlit můžete klíčení na vrstvě buničiny. Tu položte do nějaké misky, rozmístěte semínka a buničinu opatrně zalijte vychladlou převařenou vodou. Misku můžete překrýt fólií a nechte na teplém místě. Po naklíčení pak semínka přendejte do substrátu, jak je popsáno výše.

Kdy je čas na přesazení?

Rostlinky za čas budete muset přesadit do malých květináčků k tomu určených. Ty můžete také kdekoliv na trhu sehnat. Jak poznáte, že je čas na přesazení? Počkejte, až budou rostlinky vysoké asi dvacet milimetrů a budou mít vyvinuté první dva pravé lístky. Ideální je na to použít pinzetu a rostlinky přendat do samostatných nádob. Můžete klidně použít řádně vymyté kelímky od jogurtů. U nich nezpomeňte udělat na dně otvory pro odtok vody.

Předtím si připravte substrát. Vyplatí se ho předem sterilizovat kvůli plísním a houbám. Stačí na to trouba. Pak už dopřávejte papričkám dostatek vody a světla. Později můžete papričky přihnojit speciálním hnojivem pro papriky a rajčata.

Aby vaše úsilí nepřišlo vniveč, nespěchejte pak na jaře s přesazením papriček do skleníků či pařenišť, aby vám je nespálil mráz. Buďte trpěliví a vyčkejte raději až na konec května.

Dostatek světla je základ

Semínka krom vlhkosti a tepla potřebují dostatek světla. Pokud je máte na parapetu, není co řešit. A nezapomeňte, že závěs, často zatažené rolety i záclony významně ubírají světlo potřebné ke zdárnému vývoji sazeniček. Nejlepší je proto mít je umístěné na okně s orientací na východ nebo na jih. Stále udržujte substrát vlhký a rostlinky výrazně opožděné v růstu oproti ostatním odstraňte.

