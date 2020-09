V září je na zahradě nejvíce práce: Na co byste neměli rozhodně zapomenout

Září je ten pravý měsíc, kdy kromě sklizně připravit také sklep na uskladnění úrody. Ukliďte ho tedy od nepořádku a zbytků ovoce a zeleniny z minulé sezóny. Přípravu sklepa nepodceňujte, čím vhodnější prostředí připravíte, tím déle vám ovoce a zelenina vydrží svěží, čerstvé a tím pádem i chutné. Horší je to v panelákových bytech, kde není ve sklepech vhodná teplota. Tam se můžete pokusit vytvořit jakýsi provizorní sklep na balkóně v bednách obložených polystyrénem, ty navíc dobře zakryjte dekami.

Září na zahradě

Pokud byste vyjeli na Moravu, uvidíte vinohrady plné vinné révy, která se bude sklízet v průběhu celého září až do poloviny října. Také sklízejte poslední úrodu zeleniny jako rajčata, cibuli nebo tykve, dýně, cukety a patizony. Trhejte listy a plody napadené škůdci nebo chorobami, aby se rostli ně dařilo co nejlépe a přinesla ještě nějaký užitek. Zakládejte také nové jahodníky, teď je ten nejvyšší čas a vysazujte cibuloviny či trvalky. Rostliny, které mají růst v létě, přeneste do teplejších prostor a ty, které přenést nejde a jsou choulostivé na změny počasí koncem září či začátkem října zakryjte chvojím. Nezapomínejte ani na trávník. Posekejte, pohnojte, dosejte a proveďte vertikutaci.

Zeleninu okopávejte

Jak už jsme zmínili, sklizeň zeleniny vrcholí, proto okopávejte a dostatečně zalévejte, ať vám dají ze sebe to nejlepší. Ven vysévejte jarní plodiny jako třeba špenát. Konec září je ideální pro polníček, ředkvičky, kopr nebo mrkev.

Bylinky na zimu

Pokud pěstujete bylinky, pak pamatujte, že jen některé přezimují venku. Jsou to tymián, šalvěj, oregáno nebo máta. Další bylinky raději přesaďte do květináčů a dejte je chladnější světlé místo. Skliďte meduňku, tymián i petržel a začněte je sušit na zimu. Rozložte je v tenké vrstvě a důkladně otrhejte stonky, ať se co nejlépe prosuší. V září obsahují bylinky nejvíce aromatických látek, je tedy ideální čas na sušení. Nikdy je však nesušte na slunci, to by o své aroma přišly.

Rakytník na imunitu

Další důležitou plodinou, která je v tomto čase velmi potřebná pro imunitu je rakytník. Jeho plody obsahují velmi cenné látky a velké množství vitamínu C.

Keře a jejich ošetření

Otrhali jste rybíz i angrešt a co teď? Ošetřete keře proti houbovým chorobám, které si tak na vás příští rok nepřijdou. Vysázejte také nové keře, ale i jabloně, hrušně či třešně. Na dno jam dejte krupici.

Péče o trvalky

U trvalek odstraňujte květenství, přihrňte je zeminou a přidejte kvalitní kompost. Také dbejte na to, aby neměly odhalené kořeny, vymrzly by. Také můžete v září vysazovat nové.

KAM DÁL: Myslete na životní prostředí: Ekologické desatero pro vaše džíny