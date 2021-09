Vyplatí se revitalizace bytového domu?

Na celou problematiku se můžete dívat z několika úhlů pohledu. Pokud se zaměříte na hodnotu majetku, návratnost investice do revitalizace bytového domu je v podstatě okamžitá. Samotná hodnota bytu, který se nachází v zateplené budově, se ihned zvýší o 10-30 %. Přesná hodnota závisí samozřejmě také na lokalitě, v jaké je dům situován.

Jde-li vám spíše o návratnost v podobě úspor za energie, tak to se pak odvíjí od konkrétních kroků provedené revitalizace. Co přesně se chystáte udělat a také v jaké hodnotě. Nejčastěji tuto otázku směřujeme k zateplení fasády. Počítat musíte pouze investici do těch vrstev fasády, které byste nedělali v případě, že byste pouze prováděli opravu fasády a dům nezateplovali. Protože oprava fasády by vás jistojistě dříve nebo později čekala tak jako tak. To znamená, že pak v podstatě počítáme návratnost investice, kterou jsme vložili do izolantu, lepidla a výztužné tkaniny. Takováto návratnost se pohybuje řádově kolem sedmi let v závislosti na tloušťce a druhu izolantu, který byl při revitalizaci bytového domu použit.

Co z toho tedy plyne? Myslím, že odpověď je jednoznačná – ano, revitalizace bytového domu se vyplatí. Její návratnost co se úspory energií týče, se pohybuje kolem sedmi let. A návratnost v podobě zhodnocení jednotlivých bytů v budově, kde byla revitalizace provedená, je prakticky okamžitá. Není tedy důvod více váhat a v tuto chvíli už byste měli mát jasno, že se to vyplatí i vám.

