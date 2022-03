Z trnky se vypálí slivovice i vyrobí víno. Funguje také jako neproniknutelný živý plot

Trnky jsou podobně jako všechny lesní plody bohatým zdrojem vitamínů a dalších zdraví prospěšných látek. Plod obsahuje vitamín C, provitamín A, vitamíny skupiny B, cukry, třísloviny, kyseliny a kromě jiného i vápník, hořčík a draslík.

Léčivé čaje

Čaj ze sušených květů trnky připravíme ze 2 lžiček drogy a čtvrt litru vroucí vody. Pijeme ho při nachlazení a při potížích s močením. Čaj ze sušených plodů pak používáme při žaludečních problémech a chorobách močových cest a ledvin. Podobně lze na tyto problémy užívat trnkové víno či sirup.

Trnky musí přejít mrazem

Plody se pro využití v kuchyni sbírají na konci podzimu, minimálně od konce září až do začátku listopadu. Nejvhodnější doba ke sběru je až po prvních mrazech. Plody můžeme využít na trnkové víno, sirupy, likéry, marmeládu, povidla, ale můžeme si je i nasušit.

Z trnek se také pálí kořalka. Dříve se hojně z plodů připravovala povidla. Postup je stejný jako ze švestek, jen musíte použít více cukru a na povidla natrhat trnky přešlé mrazem.

Neproniknutelný živý plot

Keře trnek dokonce začínají být i v nabídce některých zahradnictví. Můžeme je vysadit pod ovocné stromy do sadů nebo zvlášť do zahrady, kterou zkrášlí brzy zjara bohatým květenstvím a na podzim modrými, ojíněnými bobulemi. Keř nevyžaduje žádnou speciální péči, je nenáročný na pěstování.

Když trnky nevyužijeme do kuchyně, můžeme sledovat ptáky, jak se jimi cpou. Trnka se také používá jako živý, neproniknutelný plot. Keře jsou totiž plné ostrých trnů. V minulosti sloužila trnka jako běžně dostupné ovoce, protože rostla všude. Jak už bylo zmíněno, z plodů se dá připravit spousta chutných věcí. Třeba i likér.

Trnkový likér

Na výrobu likéru budeme potřebovat kilogram plodů, skořici, 1 litr vodky, cukrový sirup - ten si připravíme z 500 g cukru svařením ve třech šálcích. Dále si připravte 5 hřebíčků, půl lžičky nastrouhaného muškátového oříšku a jádra z pěti pecek trnky.

Plody trnek namačkáme, vložíme do širší skleněné lahve a zalijeme vodkou. Přidáme koření a uzavřeme. Pak necháme 10 až 14 dní vyluhovat. Poté trnky scedíme přes plátno a vymačkáme. Do výluhu přilijeme vychladlý cukrový sirup, promícháme a necháme ustát. Likér pak stočíme do lahví s pevným uzávěrem.

Trnkové víno

Budeme potřebovat 2,5 kg plodů, kvasinky, 100 g hrozinek, sirup z 1,5 kg cukru a 1 l vody. Omyté plody rozmačkáme a přelijeme vařicí vodou. Až vychladnou, přelijeme je nejlépe do demižonu, přidáme kvasinky, hrozinky a třetinu cukrového sirupu. Sirup připravíme rozpuštěním cukru v teplé vodě. Směs promícháme a uzavřeme.

Za týden přidáme druhou třetinu cukrového roztoku, opět promícháme a uzavřeme. Po dalším týdnu přilijeme poslední třetinu sirupu. Po skončení kvašení, kdy trnky i hrozinky klesnou ke dnu a přestane unikat oxid uhličitý v bublinkách, stočíme víno hadičkou do jiného demižonu. Necháme týden dokvasit a pak stočíme do lahví a uskladníme v chladu.

Trnkový likér 2

Potřebujeme 2 hrnky nasekaných trnek, 2 šálky medu, 6 rozdrcených hřebíčků, 1 lžičku skořice, 3 tlučené badyány, půl lžičky tlučených fenyklových semínek, půl lžičky tlučených anýzových semínek a půl lžičky nastrouhaného zázvoru.

K tomu si připravíme 1 litr nějaké kořalky. Všechny přísady smícháme, zalijeme pálenkou a necháme dva týdny v teple louhovat. Denně směs protřepeme, ať se uvolní látky z plodů. Potom přecedíme a slijeme do lahví.

KAM DÁL: Jak vycvičit morče? Odhalte, co znamenají jeho projevy a kdy může slyšet na jméno.