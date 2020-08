Zavařte si léto do sklenic: Několik netradičních receptů bez chemie

Co může být v sychravé zimě lepší než si otevřít sklenici zavařené zeleniny, povidel nebo ovoce a ucítit závan léta? Využijte tedy letních měsíců k tomu, abyste si zavařili co nejvíce prázdninových plodů. V zimě budete mít díky ovoci a zelenině dostatek vitamínů a nejrůznější nemoci způsobené viry s vámi pak budou mít těžké pořízení. Tyto recepty jsou navíc bez chemických konzervantů, tudíž se nemusíte bát, že byste svému tělu dopřávali něco nezdravého.

Co může být v sychravé zimě lepší než si otevřít sklenici zavařené zeleniny, povidel nebo ovoce a ucítit závan léta? Využijte tedy letních měsíců k tomu, abyste si zavařili co nejvíce prázdninových plodů. V zimě budete mít díky ovoci a zelenině dostatek vitamínů a nejrůznější nemoci způsobené viry s vámi pak budou mít těžké pořízení. Tyto recepty jsou navíc bez chemických konzervantů, tudíž se nemusíte bát, že byste svému tělu dopřávali něco nezdravého.

Aby ovoce a zelenina vydržely co nejdéle zavařené a nezkazily se, musíte dodržovat pár jednoduchých zásad. Můžete zavařovat prakticky cokoliv s čímkoliv, ale nikdy nezpracovávejte nahnilé plody, ani když plesnivou část vykrojíte. Ovoce a zelenina jsou tak jako tak napadeny, tudíž mohou být nejen karcinogenní, ale takováhle zavařenina se vám nejspíš i brzy zkazí a všechna práce bude zbytečná. Zavařované věci musí být vždy dokonale čerstvé a čisté.

Rybízové želé

Na cca 5-6 sklenic po 250 ml

Příprava: 60 minut

Ingredience:

1 kg červeného rybízu

300 ml vody

500 g želírovacího cukru 2:1

2 balíčky vanilkového cukru

1 balíček kyseliny citronové

Postup:

Rybíz omyjeme a otrháme ze stopek. Plody vložíme do hrnce a rozmačkáme. Přilijeme vodu a za stálého míchání zahřejeme, ne však k bodu varu. Ovocnou kaši dáme na síto nebo do čisté utěrky a necháme z ní vykapat do misky šťávu. Po vychladnutí šťávu odměříme, mělo by jí být asi 800-900 ml. Přidáme do ní želírovací cukr a promícháme, poté přimícháme i vanilkový cukr a kyselinu citronovou. Na silném plamenu za stálého míchání vaříme asi 30 minut od okamžiku, kdy šťáva začne bublat. Horkým želé naplníme až po okraj vyvařené sklenice, dobře uzavřeme a asi na 10

minut obrátíme dnem vzhůru. Necháme vychladit a uložíme.

Broskvový džem

Na cca 4 sklenice po 250 ml

Příprava: 45 minut

Ingredience:

1 kg broskví

500 ml bílého vína

500 g želírovacího cukru 3:1

5 větviček rozmarýnu

Postup:

Omyté broskve rozpůlíme, odpeckujeme a nakrájíme na kostičky. Spolu s rozmarýnovými větvičkami a vínem vložíme do hrnce a pod poklicí na středním plamenu asi 30 minut vaříme. Přendáme do síta a necháme několik hodin vykapat do misky. Šťávu odměříme a podle naměřené hodnoty přidáme adekvátní množství želírovacího cukru (je uvedeno na sáčku) a jak šťávu, tak cukr vložíme do hrnce. Přivedeme k varu a vaříme za stálého míchání nejméně 3 minuty. Horkou hmotu nalijeme do vyvařených sklenic až po okraj, uzavřeme a aspoň na 10 min. obrátíme dnem vzhůru.

Jablečný kompot

Na cca 4 sklenice po 250 ml

Příprava: 40 minut

Ingredience:

400 g letních jablek

400 g hrušek

kůra a šťáva z jednoho citronu

50-70 g cukru

3 lžíce rozinek

2 kousky nalámané skořice

Postup:

Ovoce oloupeme, zbavíme jádřinců a nakrájíme na větší kostky. Vložíme do hrnce, přidáme 300 ml vody a zbytek surovin. Zahřejeme a na mírném plamenu necháme pár minut vařit, dokud ovoce není měkké. Horké naléváme do zavařovacích sklenic a sterilujeme 20-25 minut při teplotě 100 °C, nebo kompot servírujeme rovnou.

Zavařené borůvky a hrušky

Na 4 sklenice po 250 ml

Příprava: 30 minut

Ingredience:

600 g borůvek

400 g hrušek

1 kg želírovacího cukru 1:1

2 lžíce citronové šťávy

Postup:

Borůvky omyjeme a přebereme, hrušky omyjeme, oloupeme, odjádříme a nakrájíme na malé kousky. Borůvky a hrušky smícháme s želírovacím cukrem a citronovou šťávou, vložíme do hrnce a na silném plamenu necháme chvíli vařit. Stáhneme z plotny a ještě horkou zavařeninu plníme do lahví až po okraj, pevně uzavřeme a aspoň na 15 minut obrátíme dnem vzhůru.

Cuketa a květák ve sladkokyselém nálevu

Na cca 5 sklenic po 0,7 l

Příprava: 60 minut, sterilování 15-20 minut

Ingredience:

750 g růžiček květáku

šťáva z 1 citronu

750 g mladých cuket

1 hlavička česneku

2 lžíce celého černého pepře

4 lžíce oleje, nejlépe olivového

Na nálev:

750 ml vody

500 ml bílého vinného octa

500 kg cukru

30 g soli

Postup:

Květák rozebereme na menší růžičky a omyjeme. V hrnci uvedeme do varu vodu, okyselíme ji citronovou šťávou, vsypeme růžičky květáku a krátce předvaříme, stačí tak 2 minuty. Květák slijeme a ihned zchladíme ve studené vodě. Cukety omyjeme a nakrájíme na kousky zhruba ve velikosti růžiček květáku. Na dno každé sklenice rozdělíme oloupané stroužky česneku, část kuliček černého pepře a po lžíci oleje. Do sklenic naskládáme natěsno směs květáku a cuket, přidáme zbylé kuličky pepře a zalijeme horkým nálevem asi 1 cm pod okraj. Uzavřeme vyvařenými víčky a sterilujeme při 80-85 stupních asi 15-20 minut. Sklenice obrátíme dnem vzhůru a necháme chvíli stát na víčku.

Cibulové čatní

Na cca 4 sklenice po 250 ml

Příprava: 60 minut

Ingredience:

300 g červené cibule

300 g bílé cibule

1 velké jablko

250-300 g cukru krupice

150 ml červeného vinného octa

150 ml červeného vína

100 g rozinek (korintek)

2 lžičky mletého zázvoru

2 prolisované stroužky česneku

1 lžička koření garam masala

špetka skořice

sůl

Postup:

Cibuli oloupeme, rozpůlíme a nakrájíme na plátky. Jablko oloupeme, zbavíme jádřince a nakrájíme na tenké měsíčky. Cibuli a jablka vložíme do kastrolu, zasypeme polovinou cukru a zahříváme, dokud se cukr nerozpustí a cibule nezačne lehce karamelizovat. Potom podlijeme trochou vody a dusíme, dokud cibule a jablka nezměknou, trvá to asi 10-15 minut. Přilijeme ocet, červené víno, přidáme propláchnuté rozinky, zázvor, prolisovaný česnek, garam masalu, skořici, zbylý cukr, uvedeme opět do varu a vaříme do zhoustnutí. Při varu mícháme a jakmile je čatní dostatečně husté, dochutíme solí. Plníme ihned do dobře umytých sklenic, uzavřeme vyvařenými víčky a otočíme dnem vzhůru, alespoň na 10 minut.

KAM DÁL: Smažený sýr je zkrátka česká klasika. I vy můžete umět ten nejchutnější.