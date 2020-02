Zvolit žaluzie, nebo rolety? Správný výběr dokáže ušetřit spoustu peněz i nervů

Ochrana před nemilosrdným horkem a oslnivým světlem v podobě rolet nebo žaluzií není otázkou moderní doby. Historie stínicí techniky sahá až do starověkého Egypta. Co používali staří Egypťané a kde vznikl název žaluzie? A kdo používal rolety, i chudí, nebo jen bohatí? Pojďte se podívat na vývoj stínicí techniky, na její historii a vlastně to, co je v současnosti lepší volbou.