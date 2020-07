Americký zpěvák ve službách socialismu. Dean Reed zemřel za velmi záhadných okolností

Celým jménem Dean Cyril Reed započal svoji hudební kariéru v rodném USA. Už na konci 50. let se tento rokenrolový a country zpěvák chytil s několika hity a slyšet byl z éteru několika amerických rádií. Svoji kariéru však nespojil s tvrdým hudebním byznysem v USA, ale Dean Reed si cestu ke slávě vybral netradiční oklikou.

Sláva v Jižní Americe

Tvrdá konkurence a ideologické smýšlení Deana Reeda ho odvála daleko od USA. Jako levicový politický aktivista si získal velkou popularitu hlavně v Chile a Peru. V letech 1962 až 1965 pobýval na turné v Jižní Americe, kde prohluboval své socialistické sympatie k levicovému systému. Velmi zásadním rozhodnutím bylo navštívit jako hudebník Sovětský svaz.

V období studené války se tak americký zpěvák, herec, režisér a scenárista definitivně rozhodl opustit kapitalistický rybníček, aby budoval kariéru v totalitním zřízení, kde příjmul roli politické figury na kulturní scéně. Byl to Američan, který z ideologických důvodů opustil svoji zemi, aby navštěvoval satelity pod vlivem Sovětského svazu, a tak se ani nic jiného čekat nedalo.

Hvězda NDR

Od konce šedesátých let do roku 1973 žil Dean Reed se svojí ženou v Itálii. Zde se stal regionální hvězdou na poli spaghetti westernů a zahrál si také v několika dalších dobrodružných filmech. Nakonec se od roku 1973 usadil v NDR, kde žil až do své záhadné smrti.

Svoji kariéru velmi úzce spojil také s Československem, kde měl plnit roli trojského koně napraveného kapitalisty. Velmi často se objevoval na obrazovkách československé televize a samozřejmě na našem území vystupoval také osobně. Velmi úzce jednu dobu spolupracoval třeba s českým zpěvákem Václavem Neckářem.

Dean Cyril Reed si velmi rychle vysloužil přezdívku Rudý Elvis. Spojení amerických kořenů s ideologií socialismu si o to vyloženě říkalo. V dobách, kdy velký počet tuzemských osobností z oblasti kultury utíkalo přes železnou oponu, on zde nadále sloužil zcela opačnému režimu. Nikdy se však nevzdal amerického občanství. Reed se v NDR usadil a natáčel zde ve vlastní režii několik východoněmeckých kovbojek. Pak přišel předčasný konec jeho života…

Záhadná smrt?

Pan sympaťak a Rudý Elvis se za svého života oženil celkem třikrát. První žena amerického původu ho opustila v roce 1971 a odcestovala zpět do USA. Následovalo pětileté manželství s Němkou z NDR a poslední manželkou se mu stala populární herečka Renate Blume. Tento vztah však nebyl vůbec šťastným. Vznikalo mezi nimi velké napětí, které bylo odůvodněno spekulacemi, že na něj donáší německé tajné policii.

Jeho politická role ho začala pomaličku likvidovat. On sám byl z obou stran v podezření, že se jedná o dvojitého agenta, který spolupracuje s východem i západem. Ve veřejných vystoupeních se v tom pokoušel čtenářům a divákům udělat jasno.

Velmi ostře kritizoval tehdejšího prezidenta USA Ronalda Reagana a také podpořil vojenský útok Sovětského svazu v Afghánistánu. Pochvalně se také vyjádřil na adresu stavby berlínské zdi.

Z USA mu tak pravidelně přicházely nenávistné dopisy, kde byl označován za zrádce. Uplynulo šest týdnů od osudného rozhovoru, kde se velmi kriticky opřel do prezidenta Reagana, a Dean Cyril Reed byl nalezen v jezeře nedaleko Berlína v těsné blízkosti svého domova.

Ohledně jeho smrti panuje mnoho nejasností a existuje hned několik scénářů, jak vlastně Rudý Elvis zemřel. Oficiální zprávy vše interpretovaly jako nešťastnou nehodu, němečtí přátelé přišli s tím, že se jednalo o sebevraždu a jeho rodina žijící v USA tvrdila, že byl zavražděn.

Policejní záznamy

Údajné policejní záznamy hovoří o tom, že Reed spolykal prášky, podřezal si žíly a skočil do jezera. Konspirační teorie však pracují s verzí, že se chtěl vrátit do USA, což totalitní režim neunesl a raději ho zlikvidoval.

Údajný patnáctistránkový dopis na rozloučenou však dává za vinu jeho ženě, která ho k sebevraždě donutila svým věčným terorizováním. Kde je pravda, se asi nikdo nikdy nedozví. Jisté je, že Dean Reed patřil mezi nejparadoxnější osobnosti hudební scény v tehdejším socialistickém bloku. Útěk z USA do služeb politické propagandy komunistického režimu se tak evidentně moc nevyplatil.

