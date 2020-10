Fenomén reality show: První Vyvolení nabídli hysterického kuchaře, evakuaci kvůli bombě i násilné vystěhování z vily

Ruku na srdce, kdo z vás nesledoval Vyvolené? Tahle reality show se nesmazatelně zapsala do srdcí českých diváků. Možná proto, že byla první, možná proto, že formát takovéto show byl pro nás něco naprosto nepředstavitelného.

Luxusní vila plná buranů

Luxusní vila a skupina lidí různých povah, inteligence, životních cílů i profesí. Tito lidé spolu museli žít čtyřiadvacet hodin denně za neustálého dohledu kamer na omezeném prostoru. Prostě šílenství! Do toho jim štáb vymýšlel více či méně trapné úkoly, kterými skupina exotů bavila miliony diváků po naší republice.

Hysterický gay Vladko

Smáli jsme se hysterickému kuchaři Vladkovi, který se neustále houpal na křesle a dramaticky si pohrával se svými dlouhými černými kurdnatými vlasy a k tomu se buď bláznivě smál, usedavě plakal nebo nadával ostatním. Nikdo z nás předtím nic takového na televizní obrazovce a ještě v přímém přenosu neviděl. A navíc to byl gay! Něco neuvěřitelného. Nakonec tenhle duševně labilní týpek všechny převezl a vyhrál ceny ve výši 11 miliónů korun. A aby toho nebylo málo, televize oslovila Vladka ještě o pár let později do Vyvolených 4, kde opět vyhrál a kromě křesla, ve kterém se zase většinu show prohoupal, si odnesl ještě pět miliónů korun.

Bláznivá Regina

Další nezapomenutelnou figurkou první řady Vyvolených byla rozhodně pochybná umělkyně podivných mravů Regina Holásková, která s Vladkem soupeřila o zájem diváků. Bohužel jí v průběhu show hráblo natolik, že ostatním začala ničit osobní věci a ohrožovat je, tak ji diváci vyhodili a Vladko zůstal vládnout sám.

Petr Zvěřina z Václaváku

Největším rivalem Reginy a Vladka byl muž, který se cítil jako mistr světa ve všem a rozhodně nepřijel do Prahy na babetě, Petr Zvěřina z Václaváku. Ten vymýšlel rozbroje, taktiky, hrál na city a prostě si hru užíval z hlediska stratéga. Diváci ho ale nemohli vystát, proto brzy šel z vily pryč. Své popularity však využil mezi zlatou mládeží a stal se oblíbeným dýdžejem v pražských klubech.

Delikvent Hanz

Jeho věrný společník byl delikvent Hanz, kterého přímo ve vile navštívila několikrát policie a obálky s pruhem byly na denním pořáku, když se díky televizním obrazovkám hledaného rozvedeného otce konečně různým institucím podařilo najít. Hanz toužil po kariéře moderátora, bohužel mu to nevyšlo.

Milostný trojúhelník

Ještě stojí za zmínku milostný trojúhelník Monika, Saša a Rostík. Lehce jetá postupně tloustnoucí blodýna se zmítala v citech mezi nežným a nesmělým Rosťou a lvem salónů Sašou. Jeden týden milovala jednoho, další skončila v posteli s druhým. Prostě taková klasická puberta holky z vesnice, která se dostane do velkého města, ale bohužel tohle se všechno odehrávalo před kamerami.

Návrat Terezy

Celý šrumec ve vile se snažila korigovat moderátorka Tereza Pergnerová, pro kterou to byl velký comeback na televizní obrazovky. Stala se pro soutěžící i diváky jakousi průvodkyní života ve vile. O představení intimních scén divákům se postarali Libor Bouček a Iva Kubelková. Denní rekapitulaci pak uváděl Vlasta Korec.

Nevybuchlá bomba

Během natáčení prvních Vyvolených došlo k mnoha nepříjemým záležitostem, které život ve vile ovlivnily. V blízkém sousedství vily se našla nevybuchlá bomba z druhé světové války, tudíž museli být soutěžící i štáb na několik hodin evakuováni.

Opravdová svatba

Z těch příjemných událostí zase stojí za vzpomínku svatba horníka Emila Zajace s přítelkyní Radkou, který měl ale smůlu a den po svatbě v duelu vypadl.

Násilný přesun na Slovensko

Vilu nakonec neopuštěli soutěžící až ve finále, ale po násilném převzetí pozemku majitelem. Ten tvrdil, že mu Prima neplatila nájemné, až mu došla trpělivost. Obyvatelé vily tak byli převezeni do domu slovenských Vyvolených, kde zůstali až do finále. Sice si oba národy jely svou linku, ale ve vile žily spolu, což bylo pro diváky velmi atraktivní a přinášelo to pohled do dvou vil zároveň.

Legenda

Žádná z následujících řad, a to byly kromě této ještě další tři, už nedosáhla takové sledovanosti a oblíbenosti. A to se produkce snažila zuby nehty. První Vyvolení prostě zůstanou nezapomenutelní, stejně jako třeba první Superstar.

