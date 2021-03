Filmové šílenství s písněmi kapely ABBA. Americký muzikál Mamma Mia už nikdy nedostanete z hlavy

Producentský nápad vytvořit celosvětový hit byl v podstatě ranou do černého. O tom, že se z filmu Mamma Mia stane celosvětový fenomén, vycházel z faktu, že už se léta tato podivná látka objevovala na prknech muzikálových divadel, a to v osmi jazykových verzích. Ještě před tím, než se celý příběh s písněmi kapely ABBA přestěhoval do kin, vidělo divadelní muzikál více jak 30 milionů diváků. Proto se vlastně jednalo o zaručenou cestu k úspěchu.

Česká premiéra

Film, který už sice poněkud zestárnul vzhledem k tomu, že vznikl v roce 2008, se pokusil divákům představit znovu na obrazovkách televize Nova. Českou premiéru zažil na dosti nečekaném místě. Prestižní filmový festival v Karlových Varech je spíše místem pro uměleckou tvorbu, ale v roce 2008 se organizátoři pokusili využít produkčního potenciálu, aby nalákali diváky do kin.

Po celosvětové premiéře se producentům jejich záměr vytvořit filmový byznys století opravdu povedl. Snímek v kinech vydělal přes 600 milionů dolarů. Stále se tak jedná o nejúspěšnější muzikálový film. Spojení hollywoodských hvězd na plátně a písní legendární švédské kapely ABBA tak byla opravdu sázka na jistotu.

Zázrak Meryl Streep

V jednoduché zápletce snímku Mamma Mia! se objevují hvězdy té nejvyšší kategorie. Hraje, zpívá a “tančí” zde Meryl Streep, Pierce Brosnan a Colin Firth. Pardály Hollywoodu doplňují mladé vycházející hvězdy jako Amanda Seyfried či Dominic Cooper. Hlavní hvězda Meryl Streep kvůli této roli zhubla 10 kilogramů a naučila se všechny písně ABBY nazpívat tak, že byste je nerozeznali od originálu.

Ne všechno se však neslo na vlně úspěchu. Bývalý agent 007 Pierce Brosnan označil výrobu filmu Mamma Mia za nejpohodovější natáčení, do nepohody ho však vrátila cena Zlatá malina pro nejhoršího herce ve vedlejší roli. Ten se do projektu namočil, i když vlastně ani netušil, o co konkrétně jde. Věděl pouze, že se film bude odehrávat v Řecku a hlavní roli bude hrát Meryl Streep.

Zajímavosti?

K jedné z největších zajímavostí fenoménu Mamma Mia! se váže historka herce Colina Firtha. Ten v té době natáčel ještě jeden seriózní snímek Spálené mosty a svěřil se, že pro něj bylo extrémně složité herecky přepínat ze seriózního dramatu k muzikálové bezstarostné látce.

Colin Firth zároveň prokázal ve filmu velký hudební talent, když sám odehrál scénu s kytarou, protože měl v minulosti vlastní kapelu. Z obecného hlediska je nutné připomenout, že zpěv herců byl z 50 % na playback a z dalších 50 % slyšíme opravdový zpěv herců na plátně. Ve filmu se také objeví klávesista kapely ABBA Benny Andersson, který v převleku za námořníka hraje v jedné scéně na klavír. O tom, jak chytlavý film Mamma Mia! je, svědčí i vzpomínka herce Toma Hankse, který když viděl film poprvé, musel po dvanácti minutách vstát a zpívat si všechny písničky společně s herci.

Filmový muzikál, jenž se stal celosvětovým hitem, sice není zrovna dvakrát přehlídkou toho nejlepšího umění, ale jako odpočinková zábava evidentně zafungoval. Hlavní problém je, že se po zhlédnutí tohoto veleúspěšného filmu dlouho nezbavíte písní, které vám budou znít v hlavě.

