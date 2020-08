Jirka Mádl o filmu Deníček moderního fotra: Na Rambici jsem se těšil. Milujeme se léta a máme k sobě blízko

Už v roce 2009 se mladičký Jirka Mádl potkal při natáčení pohádky Peklo s princeznou s půvabnou Terezou Voříškovou. „Byla to láska na první pohled,“ svěřil se tenkrát Mádl a přiznal, že potom už celé to Peklo s princeznou zažíval rád.

Láska poprvé

Samozřejmě se to hodilo i tvůrcům pohádky. Jirka, který se bojí výšek a vlastně všeho nebezpečného, se chtěl před svou vyvolenou vytáhnout, a tak zvládal veškeré náročné scény bez remcání a na jedničku s hvězdičkou. Jak už to tak ale bývá, prvotní oblouznění opadlo a láska vyšuměla do ztracena. Mladí herci na sebe však za pár let narazili znovu při natáčení filmu Padesátka. Jirka byl zrovna po rozchodu s herečkou Evou Josífkovou a Tereza tak nějak sama. Říká se, že tenkrát to mezi nimi zase zajiskřilo, ale aktéři se k tomu nikdy přímo nevyjádřili.

Film podle reálného blogu

Letos v létě si mohli pár zahrát alespoň před kamerou. V červenci totiž začali natáčet českou komedii dle úspěšného blogu, který spisovatel Dominik Landsman založil s příchodem prvního dítěte. Ten roku 2014 své zápisky vydal v knižní podobě a Deníček moderního fotra se stal bestsellerem.

Chlap na mateřské dovolené

Filmové zpracování vypráví o Nataše a Dominikovi, kteří se neplánovaně stanou rodiči. Nataša, úspěšná designérka hraček pro děti, dokáže rodinu lépe finančně zabezpečit, a tak se dohodnou, že hlavní část péče o novorozence převezme jako otec na mateřské dovolené Dominik. Ten přistupuje k úkolu s poněkud naivní představou, že mu poskytne dostatek času napsat konečně knihu, kterou dlouho plánuje. Chyba lávky! Dominik musí vynaložit veškerou vynalézavost, aby během prvního roku vůbec zvládnul péči o malého Čeňka, z níž se chvílemi stává boj o přežití. Díky soužití s malým človíčkem však také objeví, kolik podob může mít láska, na což má komedie pravděpodobně poukázat nejvíce.

Sehraná dvojice

„Myslím si, že scénář si vzal z knížky to, co měl, a stal se filmem. Má to tah na branku, má to děj a přitom přesně ten humor, kvůli kterýmu se blog Dominika Landsmana stal tak populárním. Honzu Haluzu znám delší dobu a vždycky to byl pro mě hlavně režisér, teď se projevil jako fakt dobrej autor,“ objasnil, co si o filmu myslí představitel hlavní role Jiří Mádl a dodal, jak moc se těšil na spolupráci s Terezou: „Na Rambici jsem se těšil. Milujeme se léta a máme k sobě neskutečně blízko. Je pravda, že od tý doby, co se z ní stal kojící John Lennon Instagramu, jsme spolu netočili. Ale ono se to nezapomíná. S Terkou je to jako jízda na kole. Jízda na dvojkole, abych byl úplně přesnej...“

I Tereza před natáčením mluvila o Mádlovi pouze v superlativech.

„Na natáčení Deníčku se moc těším. Nejen proto, že se po delší době potkám na place s mým skoro bratrem Jiřím Mádlem, kterého poslední roky vídám spíš u nás na podlaze v kuchyni, jak jí nějaké dobroty a hraje si se Sluncem, ale právě také proto, že jsem čerstvá maminka a téma je mi blízké. Jan Haluza, režisér snímku, je shodou okolností manželem jedné z mých nejbližších přítelkyň, těším se tedy na rodinný tým a doufám, že si společné léto všichni užijeme,“ smála se na začátku léta herečka.

Konec natáčení

Nyní je začátek srpna a možná tomu nebudete věřit, ale komedie je u konce. Natáčení šlo jako po másle a souhra Mádla s Rambou byla stoprocentní. Není tedy pochyb o tom, že se bude na co dívat. Film má přijít do kin v lednu roku 2021.

Plejáda skvělých herců

Ve filmu uvidíte celou plejádu skvělých českých herců. Rodiče Jiřího Mádla si zahrají Pavla Tomicová a Ondřej Malý, rodiče Terezy Ramby Lucie Benešová a Roman Zach. V roli Natašina nápadníka a Dominikova soka uvidíme Lukáše Hejlíka, dále také Lucii Polišenskou, Ivana Luptáka, Andreu Hoffmannovou nebo Roberta Jaškowa.

