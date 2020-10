Králové videa. Když Československu vládl trapný dabing a zakázaná kultura

Pokud si někdo z vás posteskne, že má Netflix či HBO GO někdy nekvalitní rozlišení na několik vteřin, měl by si udělat povinně exkurzi do minulosti. Alespoň by možná divák ocenil, jak nekonečné a neuvěřitelné možnosti současný svět nabízí. Dokumentární film Králové videa se totiž pouští na vzpomínkovou cestu do minulosti, kde hlavní roli hrály videokazety se zakázanými zahraničními filmy. V jaké se objevovaly kvalitě a kdo se pouštěl do překladu a dabingu světových akčňáků?

Cesta do pravěku

Byť je možné, že se brzy kina na několik dní znovu uzavřou veřejnosti, rozhodně by vám neměl uniknout český dokument Králové videa, který se snaží zmapovat 80. a 90. léta v souvislosti s distribucí zahraničních bijáků. Generace, které totiž začaly videokazety, jistě pohladí silná dávka nostalgie.

Tehdy totiž na trhu vládly ilegálně distribuované VHS, kde člověk mohl hledět malou dírkou za železnou oponu. Hlad po západní filmové produkci byl obrovský a vidět v osmdesátých letech Terminátora, Hvězdné války či Ramba chtěl prostě každý. Když už se však tyto filmy dostaly do československých domácností, nebylo to vůbec jednoduché. Radost měl však každý divák, i přes to, že se většinou jednalo o nekoukatelnou kvalitu s dabingem, který často neodpovídal tomu, co se ve filmu doopravdy děje.

Dokument Králové videa se na tento fenomén kouká s nadhledem a dostatečným odstupem. Filmové vyprávění je srozumitelné i pro ty, kteří si tuto dobu nepamatují a pravděpodobně si ji ani neumí představit.

Rychlodabing

Dovážet do Československa filmy ze západu byl akt nadšenců, ale také dobrý byznys na černém trhu. Kdo chtěl pornografii ze západu či filmy s Arnoldem Schwarzeneggerem, musel na blešák či prostě znát subkulturu, která se kolem tohoto nelegálního podniku motala. Jména jako Ondřej Hejma, Ondřej Neff, František Fuka a Roman Holý k tomu mají jistě co říct, a proto jsou právě oni jedni z průvodců této podivné filmové doby.

Tragikomickou dobu charakterizuje hlavně nekvalitní obraz a šílený rychlodabing, ve kterém jeden hlas mluví za všechny postavy filmu. Zjistíte, že někdo byl schopen namluvit film na dálku přes telefon, ale také se mu něco podobného dařilo ve chvíli, kdy neuměl ani slovo anglicky. Vznikalo tak velké množství paskvilů, ovšem v situaci, kdy byl hlad nejlepší kuchař, i tento produkt stačil, aby si divák odnesl nezapomenutelný zážitek.

Překlad filmů nebyl komický jen v samotném dabingu, ale často se paskvily objevovaly i v názvu. Takové Přisprostlé tancování měl být legendární Hříšný tanec. České kutilství se tak potvrzuje i v žánru, kde by ho čekal málokdo. Dokument je však velmi podrobnou sondou do kontextu tehdejší pro zahraniční filmy složitou dobu.

Přerod v kapitalismus

Když padl komunistický režim, otevřely se obrovské možnosti, jak ze západu o něco snadněji přivážet jeden kultovní film za druhým. Z dokumentu tak vyplývá i popis přechodu z jednoho režimu do druhého. “Distributoři” tak zcela proti autorským právům šíří, kopírují, dabují za každou cenu. Vlastně to také mimochodem vypráví o tom, že kvalita šla tehdy stranou.

Česká undergroundová kultura západních VHS je legendou. Ten, kdo ji zažil, na tuto dobu nezapomene a pochopitelně ho polije pocit nostalgie. Ti, kteří tuto dobu nezažili, si pravděpodobně budou tlouct na čelo a nechápavě zírat, jaká bláznivá doba to byla. Každopádně, i když zavřou kina, určite si najděte cestu, jak tento dokument zhlédnout. Stojí určitě za to.

KAM DÁL: Nejslavnější české hry, které dobyly svět. Roztomilý robůtek, a legendární Mafie