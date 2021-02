Kriminálka, z které vás bolí za krkem. Zločiny Velké Prahy zatím nedosahují kvalit rady Vacátka

Božena už je zapomenuta, a tak nezbývá nic jiného, než se zaměřit na novou kriminálku Zločiny Velké Prahy, která ambiciózně vstoupila do nedělního vysílání na České televizi. Nový projekt režiséra Jaroslava Brabce se navrací do první republiky. Jak se výlet do minulosti autorům zatím daří?