Vánoce Josefa Lady: Populární umělec si vysloužil pochvalu i od Picassa

Bezesporu se i dnes najde mnoho domácností, kde jedna z vánočních výzdob nese podpis Josefa Lady. Ať je to adventní kalendář, obyčejný listový kalendář, plakátek, krabička na sušenky, nebo pověšený obrázek na zdi.

Josef Lada je jedním z nejpopulárnějších umělců moderních dějin a překvapivě si získal i uznání největších jmen svého oboru. S jakou zvácnou poruchou se musel potýkat a kdo ze světových malířů ho nešetřil chválou?

Říct o Josefu Ladovi, že je jen malířem, by byl velký omyl. K volné tvorbě obrazů je nutné připojit obrovský počet ilustrací a pohádek. Mnoho z dnes již lidových příběhů na "dobrou noc" sám napsal. Ne nadarmo se mohl pyšnit titulem národní umělec. Přesně tedy: Josef Lada, malíř, ilustrátor, scénograf a spisovatel.

Jméno Josef Lada nese asteroid 17625 (1996 AY1) který 14. ledna 1996 objevili P. Pravec a L. Šarounová ve hvězdárně Ondřejov.

Poraněné oko

Svůj osobitý styl Josef Lada získal díky nehodě. Syn hrusického ševce jako půlroční dítě upadl na ševcovský nůž a nešťastně si poranil oko. V tu chvíli nemohl nikdo tušit, že tato malá epizoda bude v budoucí profesi Josefa Lady hrát zcela zásadní roli. Oční vada způsobila, že mu chybělo prostorové vidění. Jako samouk tedy rozvinul svůj dvojrozměrný osobitý styl se silnou linkou a zaoblenými tvary. Na světě není nikdo, kdo by se stylu českého umělce alespoň trochu podobal.

Hrusice, domov můj

Nespočet námětů na obrazech Josefa Lady vychází z jeho rodných Hrusic. Malá obec ve Středočeském kraji na svého nejslavnějšího rodáka nezapomněla. Když navštívíte hospodu u Sejků, nelze si nevšimnout hlubokých stop, které zde zanechal. Když procházíte kopcovitou krajinou kolem vesnice Hrusice, možná se vám letmo vybaví nějaký ten obraz dožínek, zabíjačky, ponocný v letní noci nebo sáňkujících dětí.

Básník a nositel Nobelovy ceny Jaroslav Seifert doprovodil svými verši kresby Josefa Lady v knize „Chlapec a hvězdy“, která byla poprvé vydána v roce 1956.

Pohádky

Josef Lada, to je hlavně dlouhý seznam dnes už zlidovělých pohádkových postav. Kocour Mikeš, vodník nebo chytrá kmotra liška jsou postavičky, které sám do svých pohádek napsal a následně ilustroval. Krom toho vizuálně oživil dobrého vojáka Švejka, kterého si dnes lze jen těžko v paměti vybavit bez ilustrace Josefa Lady. Dílo vizuální by ale nemělo ani trošku zastínit jeho literární tvorbu. Desítky pohádek z jeho pera dnes najdeme v našich knihovnách.

Světový unikát

Lehce zapamatovatelný styl Josefa Lady si získal zásadní místo v české kultuře jak umělecké, tak i lidové. Díky svým všedním námětům a známým pohádkám je čitelný napříč několika generací. Za svůj život nakreslil přibližně 15 000 ilustrací a 550 obrazů.

KAM DÁL: Mozartova alkoholická Praha. Slavný skladatel si v hlavním městě oblíbil nejednu krčmu