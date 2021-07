Louis de Funés se stal četníkem ze Saint Tropez jen z nouze. Roli totiž odmítly velké hvězdy

Četník ze Saint Tropez je v Česku jako doma. Za socialismu jedna z mála západních komediích přežívá v českých televizích dodnes. V pravidelném intervalu si můžeme připomenout galapředstavení vtipu z dílny Louise de Funése, pro kterého se tato role stala jednou z nejznámějších vůbec. I když v jeho bohatém rejstříku filmografie se bezesporu nejedná o jedinou významnou figuru ze stříbrného plátna.

Jednou ze zajímavostí prvního dílu četníkovské série se váže přímo k policejní stanici, kam parta komických postav chodí do práce. Samotný interiér vznikl ve studiu, ale záběr zvenku se po neuvěřitelné popularitě filmu stal oblíbenou destinací turistů. V dnešním kontextu by bezesporu hlavní vchod četnické stanice byl důležitou součástí instagramových postů.

Po roce 1964, kdy měl film premiéru, se právě toto místo stalo jednou z nejnavštěvovanějších a nejfotografovanějších částí pobřežního města Saint Tropez, kde se natáčela většina populárního filmu. Nutno dodat, že místa, která jsou vidět ve filmu, se odehrávají i na jiných lokacích nádherného azurového pobřeží. Francouzská riviéra byla pochopitelně také velmi důležitou součásti popularity celého filmu.

Poprvé s nudisty

První klapka filmu padla při scéně, kdy četníci nahánějí obnažené návštěvníky nudistické pláže. Zajímavostí je také fakt, že skvělý Michel Galabru, který se ujal vedlejší role, byl rychlou náhradou za herce Pierra Mondyho, který odřekl natáčení na poslední chvíli.

Galabru původně do projektu vůbec nechtěl nastoupit, protože v Saint Tropez v minulosti prožil otřesnou dovolenou. Špatné vzpomínky na všudypřítomné slunce byly podpořeny scénářem, kterému úplně nevěřil. Nakonec se svou bezesporu nejpopulárnější roli rozhodl vzít kvůli účasti Louise de Funése. Četník ze Saint Tropez se po premiéře stal legendou, kterou po celém světě v kinech navštívily miliony lidí. Později tak Galabru určitě nelitoval.

Málokdo však ví, že hlavní postavu strážmistra Ludovica Cruchota měli hrát v té době mnohem populárnější komici Darry Cowl nebo Francis Blanch. Oba však režisérovi nabídku odmítli, a tak se Jean Girault rozhodl riskovat s tím, že obsadí svého přítele Louise de Funese. Vyplatilo se.

Miliony diváků

Hvězda francouzského komika zazářila v milionech očí. Jen v kinech na film přišlo neuvěřitelných osm milionů lidí. Není tak překvapením, že čerpat úspěch z dobře rozjeté práce se tvůrce rozhodl ještě několikrát.

Vždyť po prvním dílu následovalo v průběhu let dalších pět velmi úspěšných pokračování, které sice kritika necenila tolik jako první film Četník ze Saint Tropez, ale výlet do New Yorku či díl se svatbou a mimozemšťany funguje velmi dobře i dnes. Pokud tak toto léto zůstanete doma, určitě se hodí si udělat alespoň malý filmový výlet na jih Francie, kde vás zcela jistě Louis de Funés pobaví třeba i hlasem Františka Filipovského.

