Ordinaci v růžové zahradě pohřbily detektivní pokusy, diváci chtějí romantiku jako ve Slunečné. Kdy tedy uvidíme poslední díl?

Když televize Nova na konci loňského roku oznámila konec Ordinace v růžové zahradě, pro mnohé to byl šok. Pro mnoho herců to totiž byl stabilní finanční příjem. Zřejmě nejvýraznější postavou seriálu je Petr Rychlý, který vydržel od začátku a nejspíš bude i u poslední klapky. Bez nadsázky se tedy dá říct, že postava gynekologa Čestmíra Mázla je pro jednoho ze zakladatelů současného Divadla Na Fidlovačce životní rolí.

Zásadní pokles sledovanosti

Jinak Ordinací prošla celá řada zkušených i začínajícíh herců, pro které to byl odrazový můstek k dalším rolím. Jenomže zatímco v roce 2019 sledovalo Ordinaci sledovalo v průměru 1,1 milionu diváků, o rok později už průměrná sledovanos nepřekročila 900 tisíc diváků. A to je s největší pravděpodobností hlavní (možná dokonce jediný) důvod, proč Ordinace končí.

Zásadní pro osudy od roku 2005 vysílaného seriálu se stala konkurence, kterou začala vysílat televize Prima. Seriál Slunečná staví na osvědčené kombinaci romantiky, lásky a vztahových propletenců. Stačí vzpomenout například na seriál Velmi křehké vztahy (předtím Rodinná pouta) a musíme uznat, že na Primě tento formát dělat umí.

Ordinace "dojela" na děj

Právě v ději je nejspíš zakopaný pes. Ordinace v růžové zahradě se totiž stále více přiklání k dramtické detektivce, než romantickému seriálu u kterého si divák odpočine a "vypne". Evidentně to není to pravé ořechové.

„Je to pro nás emotivní záležitost, většina z nás se seriálem zestárla, těžko hledat nějaká srovnání. Pokud si nějaký pořad udrží své místo v hlavním vysílacím čase po více než 15 let a navíc se vysílá po dvou epizodách v týdnu, je to zkrátka fenomén, který jen tak nezmizí,“ tvrdila dříve ředitelka výroby TV Nova Monika Hasmanová.

Drama do poslední chvíle?

Podle ní seriál vygraduje a diváci se ještě mají na co těšit. Je to už spíš taková poslední křeč než něco, co by mělo vidinu konce odvrátit. „Sezóna 2021 bude nabitá. Přinese nespočet dramatických situací, napětí, láskyplné momenty a okamžiky plné emocí v dávce, kterou ještě diváci nezažili,“ doplnila Hasmanová.

Datum, kdy bude odvysílán poslední díl, ještě není známé. Ovšem z mnoha indicií se dá předpokládat, že se tak stane letos v červnu. Je známé, že Ordinace, ale třeba i Ulice, se o letních prázdninách nevysílají. A když se mluví o poslední sezóně, červen se jeví jako logický.

