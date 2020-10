Povolená kultura: Nejlepší knižní novinky inspirované skutečnými příběhy z doby okupace

Jak je to dlouho, co jste přečetli nějakou dobrou knihu? Neměli jste čas? Teď byste si ho konečně mohli najít. Udělejte si pohodový večer, uvařte si svařák nebo si nalijte sklenku vína a začtěte se do příběhů z doby okupace, které se skutečně staly.

Osvobození

Novinkou v knižním světe, kterou si rozhodně stojí za to přečíst, je román Osvobození. Ten je inspirován skutečným příběhem Nancy Wakeové, která v šestnácti odcestovala z Austrálie do Marseille. Nancy se do Francie zamiluje a najde si tam i přítele. Bohužel přichází okupace a Nancy nevydrží tiše přihlížet. Německým silám se stane trnem v oku. Po odhalení utíká do Anglie, ale jejího manžela bohužel zatkne gestapo. Žena proto prochází tvrdým výcvikem, aby se mohla vrátit a pomoci ho osvobodit.

Musíme být statečné

Příběh válečného sirotka, který obrátí mladé ženě život vzhůru nohama, se odehrává v prosinci roku 1940. Během válečné evakuace nachází Ellen v autobuse spící děvčátko. Je samo, nikoho nemá. Vezme tedy Pamelu domů a přemýšlí, co bude dělat. Sama děti nikdy nechtěla. Postupem času však mezi nimi vzniká silné pouto zuřící válce navzdory. Po válce však Pamelu najdou její příbuzní a chtějí ji zpět.

Růže bílá, černý les

Rodina Gerberových žila šťastný a veselý život plný smíchu, než přišel k moci Hitler. Kniha se dostává do roku 1943, kdy je Franka v domě sama. Její otec i bratři jsou ve válce a ona nemá pro co žít. Jednoho dne nalezne zraněného parašutistu v uniformě Luftwaffe, kterému pomůže. Muž však není tím, za koho se vydává. Dokáže si k němu Franka vybudovat důvěru navzdory gestapu i všem dalším okolnostem?

Najdi Rebeccu

Christopher a Rebecca jsou zamilovaný pár, který překonává překážky. Po vypuknutí války je Rebecca z ostrova Jersey převezena nacisty do Evropy v rámci konečného řešení židovské otázky. Christopher tak neváhá a vstupuje do SS jako dobrovolník, aby svou životní lásku našel. Dostává se tak do koncentračního tábora v Osvětimi, kde v hrůzných podmínkách začíná záchrana milované osoby.

KAM DÁL: Slavné české osobnosti, které utekly za hranice. Úspěch světového rozměru a bolestivé odloučení s vlastí