Pravdivý obrázek Karla Hynka Máchy. V knihách byl romantik, v realitě krutý žárlivec

Jen těžko si lze představit, že by chování Karla Hynka Máchy vůči jeho životní lásce mohlo před současnou společností projít. I na tehdejší dobu se totiž jednalo o pořádného bouřliváka. Muž, s kterým si spojujeme to nejlepší, co česká literatura nabízí, a zároveň si na něj vzpomínáme při svátku zamilovaných, často podléhal svým démonům.