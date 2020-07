Natáčí se nový thriller Promlčeno: Karel Roden stráví většinu času zavřený v autě

Dá se vražda odpustit? Zmizí po jejím promlčení vina a utrpení? Právě startuje natáčení filmu Promlčeno, který tyto otázky otevírá. Máte se tedy na co těšit. Další jistotou kvality je herecké obsazení s jedním z našich nejslavnějších a nejobsazovanějších herců v hlavní roli.

Hlavním tématem připravovaného krimi thrilleru Promlčeno je promlčení vraždy. Celovečerní film režiséra Roberta Sedláčka sugestivním způsobem popisuje vyvrcholení vnitřního boje a dlouholeté cesty hlavního hrdiny za očištěním a dosažením odpuštění.

Zkušenost versus začátek kariéry

V napínavém příběhu se v hlavní roli představí Karel Roden. Jeho hereckým protipólem je talentovaná Barbora Bočková, která prý při castinzích s přehledem předčila své zkušenější herecké kolegyně, tudíž byla pro tvůrce jasnou volbou. Zatímco Roden bude točit nejčastěji v autě, Bočková stráví většinu času před kamerou ve studiu rádia.

Plejáda hvězd

Ve filmu si užijete i skvělé výkony dalších talentovaných českých herců s Vladimírem Kratinou v čele. Ten si spolu s Karlem Jirákem užije natáčení na policejní stanici. Z dam je nutné vypíchnout oblíbenou herečku Vilmu Cibulkovou, které se představí v tandemu s Denisou Barešovou jako matka s dcerou, jejichž životy se z ničeho nic obrátí vzhůru nohama. Cibulková totiž před svou hereckou dcerou střeží celých 20 let veliké tajemství. Dívka vůbec netuší, v čem

vyrůstala, a co tak mocně ovlivňuje její život až do dnešních dní.

„Považuji scénář k tomuto filmu za velmi silnou látku, téma je totiž nadmíru závažné a režisér Robert Sedláček je báječný. Tyhle tři aspekty mě inspirovaly k tomu, abych nabídku okamžitě přijala“ prozradila Vilma Cibulková.

Influenceři ve filmu

Ve filmu Promlčeno se objeví také známí influenceři. Hosta ve vysílání si zahraje kontroverzní Tomáš Břínek známý jako TMBK. "Téma filmu je velmi originální a současně důležité. Natáčení bylo natolik náročné, že jsem během něj dokonce stihl vystřízlivět,” říká Břínek, který kvůli natáčení filmu přerušil svůj klasický třídenní trip.

Na recepci rozhlasu se zase zabydlí sportovkyně a youtuberka Barbora Votíková a v roli messengera diváci uvidí youtubera Vladislava Kadlece, který vystupuje pod nickem Vláďa Videos.

Krimipříběh na reálných základech

Všichni herci vykreslí kriminální příběh postavený na reálných základech. Jedná se o případ promlčených vražd, které nenávratně ovlivnily mnoho životů.

„Jsem přesvědčen, že točit filmy na motivy důležitých společenských témat, je budoucností kinematografie. Promlčení vraždy i dalších trestných činů je právě jedním z nich," vysvětluje producent Jiří Tuček důvod, proč se rozhodl zpracovat právě toto ožehavé téma.

Zkušený režisér

Coby režiséra, který takové téma zhmotní, si Jiří Tuček vybral Roberta Sedláčka, jenž je na poli podobných filmů kovaný a dovedl námět Mirka Veselého rozpracovat v napínavé komplexní dílo.

„Od produkce jsem dostal nabídku napsat a zrežírovat film, jehož téma je mi vlastní. Témata, na kterých pracuji si vždy pečlivě vybírám, zde jsem neváhal ani minutu," dodává režisér Robert Sedláček.

