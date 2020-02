Sex, drogy a pistole. Nejslavnější punková kapela šokovala svět svými skandály

Sex pistols jsou nejvlivnější kapelou posledních 40 let

Výtržnosti na koncertech, problémy s úřady, otevřená urážka monarchie a první sprosté slovo v televizním vysílání. To je jen hrstka kontroverzí, které jsou spojené s punkovou kapelou Sex pistols. Oni však stály u zrodu specifické kultury, která vyrostla v Londýně kolem dvou neobyčejných obchodů s podivným oblečením. Punk získal mluvčího a Sex pistols na tři roky získali slávu, z které žijí dodnes.

Anti-móda

Na začátku se kapela jmenovala podstatně nenápadněji. V hudebním uskupení The Stand se však už tehdy nacházel Steve Jones a bubeník Paul Cook, kteří jsou zakladateli slavných Sex pistols. Od roku 1973 se začala tvořit nová subkultura, kterou jste v ulicích Londýna rozhodně nepřehlédli. Formovala se kolem obchodů s oblečním s názvem Acme Attractions a „luxusnějšího” Let it Rock.

Sortiment obchodů byl revoltující vůči módě sedmdesátých let. Prodávaly se zde závěsy, fetišistické zboží, potrhaná trička a kalhoty. Dlouhé vlasy, a jeany do zvonu tady neměli místo. Zde se totiž rodil punk, inspirovaný módou pouliční britské mládeže tzv. Bootboys, kteří navazovali na první vlnu skinheads. Známé punkové podhoubí inspirovalo i budoucí Sex pistols.

Antikrist a anarchista

Výtržníci se konečně dostali do světla reflektorů a jejich rebelující hudba rezonovala světem. Sex pistols byli na svém prvním vystoupení vypískáni, ale všechno se změnilo vystoupení na prvním londýnském punkovém festivalu v 100 Club na Oxford Street.

V roce 1976 podepsala kapela smlouvu s nahrávací společností EMI a jejich singl „Anarchy in UK” vydaný ve stejném roce byl vlastně takový manifest punku. Rebelství, vzpoura, nesmyslnost, paradox, humor a hlavně obrovská porce zlosti. To vše lze vyposlechnout z tohoto hitu, který je dodnes hymnou punkáčů.

V té době to samozřejmě způsobilo obrovský poprask a kromě vzhledu a divokému stylu na pódiu i pod ním se na kapelu snesla lavina kritiky. Podle kritiků hudebníci neuměli hrát na nástroje, což je s odstupem samozřejmě úplná hloupost.

Skandály

Pozornost celé Velké Británie potvrdili Sex pistols svojí návštěvou v televizním pořadu Today na Thames Television. Neplánovaně byli pozváni místo kapely Queen a odehrálo se tak jedno z nejlegendárnějších vystoupení na televizních obrazovkách. Alkoholem posilnění Sex pistols Johnny Rotten pravidelně používal slovo shit a moderátor Bill Grundy byl také na mol. Ten dokonce flirtoval s Siouxsie Sioux, což Rottena vyprovokovalo k nadávkám v přímém přenosu. Řekl mu starý dědku a ty hnusný zmrde.

Děs a běs. Tak Daily Mirror zhodnotil jejich šokující vystoupení v londýnské televizi. Nebyl to zdaleka jediný deník, který si Sex pistols otiskl na přední straně s hanlivým hodnocením. Pro ně to však byla žádoucí publicita a jejich Anarchy tour byla spojená s problémy. Úřady zakazovaly jejich koncerty.

Další skandál se odehrál na londýnském letišti Heathrow, kde členové kapely uráželi personál, navzájem se fyzicky napadali a časopis Rolling Stone napsal, že jeden člen Sex pistols zvracen na staré dámy v odletové hale. O dva dyn později po tomto incidentu vypověděla společnost EMI se Sex pistols smlouvu. Johnny Rotten an to reagoval slovy: „Nerozumím tomu, jen jsme se snažili všechno zničit.”

Třešničkou na dortu bylo angažování Sida Viciouse místo Glena Matlocka. Sám sebe Vicious označoval za největšího fanouška Sex pistols a přestože nebyl tak zdatný hudebník vše vyvážely jeho punkové názory. Hudba šla stranou a skandálů přibývalo. Na kytaru i dle slov ostatních členů Sex pistols opravdu neuměl, což dokazuje fakt, že jeho zesilovač byl na koncertech často úplně vypnutý a studiové nahrávky vznikly bez něj.

Útok na královnu

Sid Vicious nevydržel tlak velké slávy a díky vztahu s narkomankou Nancy Spungen propadl heroinu. Sex pistols na hudební scéně rozvířili vody svým druhým singlem God Save teh Queen. Neúcta k monarchii způsobila ve společnosti obrovské povzdvižení. Rotten píseň vysvtloval jako útok nikoli na královnu, ale na slepou úctu vůči monarchii.

Během oslav 25 let Alžběty II. na trůně byl singl hned v několika hitparádách na prvním místě. Některé stanice měly zakázané skladbu zahrát, aby se neznehodnocovala oslava královského výročí. Sex pistols zvolili velmi netradiční způsob, jak píseň dostat do éteru. Pronajali si loď a na Temži u parlamentu jí zahráli, i když je mezitím pronásledovala policejní hlídka.

Poslední kapitolu jedna z nejvlivnějších kapel posledních 40 let odehrála v USA na svém turné, které nevyšlo úplně podle představ. Poznamenané bylo hlavně chováním Sida Viciouse, který urážel lidi v publiku a fyzicky je napadal kytarou. Abstinenční příznaky po heroinu projevil např. tím, že se říznul do hrudi a krví pocákal jednu z fanynek.

Rotten vývoj v kapele nevydržel a Sex pistols v roce 1978 opustil. Věnoval se následně jiným hudebním projektům. Stejně tak smutně dopadl příběh Sida a Nancy. Odstěhovali se do New Yorku, kde byla Nancy nalezena mrtvá z bodnou ranou v břiše. Viciouse byl vzat do vazby s podezřením na vraždu. O pět měsíců později zemřel po předávkování heroinem. Byl totiž propuštěn na kauci.

Sex pistols se později dali znovu dohromady, ale šlo spíše o nostalgický kšeft, než o reálnou tvorbu. I tak je lze označit za jednu z nejvlivnějších kapel, která se vymanila z populární hudby svou neurvalostí a zcela jiným stylem.