Šílenství jménem Michael Jackson. Jeho koncert v České republice otočil Prahu vzhůru nohama

K vydání Jacksonovy desky HIStory byla vytvořena velmi zajímavá propagační kampaň. Pokud se v nějakém městě objeví moje socha, tak také odehraji koncert. Tak zněla jednoduchá premisa z dílny v té době pravděpodobně globálně nejpopulárnějšího interpreta devadesátých let.

Na Letenské pláni se tak objevil zvěčněný Michaela Jackson a jen těžko říct, jestli si byl vědom, že jen několik desítek let před ním zde stál maršál Stalin. Každopádně to byla předzvěst něčeho velkého. Praha sice už měla za s sebou masivní koncert Rolling Stones na Strahově, ale Michael Jackson, to bylo trochu jiné kafe…

Příjezd hvězdy

Kdo tehdy pracoval v hotelu Intercontinental, pravděpodobně mu ještě teď píská v uších. Když totiž Michael Jackson dorazil 3. září 1996 do Prahy, ubytoval se právě tam. Veřejné tajemství zmobilizoval dav fanoušků, kteří vyčkávali před hotelem na Starém Městě, aby zahlédli alespoň klobouček či černé brýle jedné z největších a dnes nutno dodat také nejkontroverznějších postav pop music.

Fakt, že si do prezidentského apartmá tehdy nejluxusnějšího hotelu v Praze zval na interview každý den jedno dítě, je v kontextu pozdějších okolností příběhu Michaela Jacksona poněkud podezřelé, ale pro představu toho, jaké to tedy tehdy bylo v Praze roku 1996, je dobré na chvíli na pedofilní kauzy slavného zpěváka zapomenout. To však přirozeně nepůjde.

Michael Jackson a vztah k dětem je totiž hlubokou a těžko přehlednou kapitolou jeho osobnosti. Právě i v Praze se po setkání s prezidentem Václavem Havlem dobrovolně vydal do dětského domova na Zbraslavi a na dětské traumatologické centrum v Motole.

Jen těžko ho lze při podobných návštěvách z něčeho podezřívat. Veškeré putování Michaela Jacksona po Praze je velmi věrně zmapované televizními štáby. Nezapomenutelný je střet kultur právě ve zbraslavském dětském domově. České vychovatelky od rány vykřikují na děti: “ Nebojte se děti, to je hodnej strejda!” A tak nějak to v Praze s Jacksonem vypadalo všude.

Jacksonova Praha

Vrcholem jeho návštěvy byl přirozeně koncert na Letenské pláni. Zde byla stavěna technika přivezená až z Los Angeles, která vážila neuvěřitelných 1 200 tun. Slavný zpěvák si k tomu přibalil i vlastní televizní studio. Jeden z důvodů obrovské celosvětové popularity Jacksona byla právě masivní show, kterou uměl zprodukovat na svých koncertech jenom on. Pyrotechnika, světelné efekty, projekce, blikající převleky, taneční choreografie a mnoho dalších specifických prvků koncertu, které nesly podpis tohoto slavného umělce.

Na koncert tak přirozeně přišlo něco kolem 120 tisíc lidí a není se čemu divit. I Praha byla několik dní před vystoupením v podstatě přelepená plakáty inzerující tuto nepřehlédnutelnou show. Ti, co se na koncert nedostali, přihlíželi zpovzdálí. Každý se chtěl alespoň na moment nadechnout atmosféry, která zcela kompletně převrátila hlavní město vzhůru nohama. Ať už se později jméno Michael Jackson stalo sebevíc kontroverznější, tehdy to byl opravdový král, který v zemi, která pouhých sedm let žila ve svobodě, přinesl západní zábavní průmysl do samého centra pozornosti.

