Slavní spisovatelé terčem útoků. Autor Tří mušketýrů měl problém kvůli svému původu

Jejich knihy máme většinou uložené v knihovnách s úplnou samozřejmostí. Jedná se o spisovatele, které dnes pro jejich kvality uznává celý svět. Za jejich života to však vůbec neměli snadné. Byť se o jejich talentu nepopiratelně vědělo a často také vydávali s velkým úspěchem, někteří byli prostě na svou dobu moc odlišní. O kom je řeč?

Mušketýr Dumas

Stal se jedním z nejčtenějších autorů své doby a mnoho nových čtenářů mu i dnes stále přichází na jméno. Alexander Dumas st. je autorem nestárnoucí románové klasiky. Kdo by neznal Tři mušketýry, Hraběte Monte Christo, či Královnu Margot? To vše nese pod titulem autora jeho jméno. Jen málokdo si však s Dumasem st. spojuje otázku jeho původu. Ten mu totiž ve společenských kruzích značně zatápěl.

Měl totiž zděděné černošské rysy. Jeho otec byl divizním generálem Velké francouzské revoluce a narodil se na dnešním území ostrova Haiti. Jeho babička byla černošská otrokyně. Tento fakt mu byl mnohdy nelichotivě předhazován, ale obrovská osobnost a význam jednoho z největších literátů historie ho nikdy neohrozila v tvorbě nádherných románů.

Umučený Oscar Wilde

Milovník krásy, estetiky a moderního života. Hodnotit Oscara Wilda v několika řádcích je nesmysl a bohaté dílo této významné osobnosti přesahuje formu krátkého článku. Je však nutné i ve stručnosti předložit společenské trápení, které je s tímto velikánem literatury neodmyslitelně spojené.

Nejdramatičtější časy svého života bezesporu prožil na samém konci. Byť svým výstředním oblékáním a odvážnými názory provokoval celý život. Když se už jako velmi uznávaný autor bláznivě zamiloval do mladého a pohledného lorda Alfreda Douglase spustil se řetězec problémů, které jeho osudu nastavily tragickou linii.

Otec mladého lorda byl zásadně proti tomuto homosexuálnímu vztahu, a dokonce ztropil na premiéře Wildovy hry Jak důležité je míti Filipa skandál. Mladý Bosie donutil Wilda svého otce zažalovat, což se nakonec obrátilo přímo proti němu.

Markýz Queensberry byl osvobozen a Wilde byl naopak zatčen a odsouzen na dva roky do vězení. Londýnská smetánka se od něj odvrátila. Jeho žena sobě a svým synům změnila jméno. Utrpení v žaláři zpracoval ve formě osobní zpovědi, ve své poslední básni a následně byl schopen tvořit jen několik článků do novin a pracoval na korekturách svých her.

V této době byl finančně závislý na podpoře svých přátel. V bídě a s podlomeným zdravím následně umírá v Paříži v roce 1900. Dnes je možné ho navštívit jednak skrze nádhernou literaturu a také na pařížském hřbitově Pere-Lachaise. Irský dramatik, básník prozaik a esejista tak odešel neslavně hlavně kvůli silnému láskyplnému poutu, které v té době ještě společnost nebyla schopna přijmout.

KAM DÁL: Městské legendy, které děsí dodnes. Krutý žert s injekční stříkačkou a nebezpečný tobogán.