Svědkové Putinovi. Unikátní dokument odhaluje první krůčky ruského prezidenta a loučení Borise Jelcina

Ruský dokumentarista Vitalij Manskij má neuvěřitelnou schopnost dostat se s kamerou velmi blízko do míst, která jsou většině lidem absolutně nepřístupná. Nemluvíme zde o džungli v Amazonii, ale o prostředí vrcholné politiky.

Asi nejzajímavější počin se mu podařilo uskutečnit v Severní Korei, kde dostal zakázku na výrobu propagandistického filmu přímo od diktátorského režimu. Místo toho, aby šel svým klientům na ruku, točil momenty, které rozhodně nezapadaly do konceptu zkreslené reality.

Výsledkem je dílo, z kterého mrazí a zároveň se jedná o vzácný vhled za oponu jednoho z nejextrémnějších režimů na světě. Film V paprscích slunce však není jediným dílem, které fascinuje tím, jak konkrétní detaily odkrývá z prostředí, kam normální smrtelník nedohlédne.

Putinova “kampaň”

Na českém internetu máme ideální příležitost navyknout sledování dokumentární platformy Dafilms, kde můžete vidět klenoty naší hrané kinematografie, ale také velké množství zahraničních dokumentů, které vám předloží hlubší vhled do společenských a politických témat.

Jedním z nich je zmiňovaný snímek Vitalije Manskijho Svědkové Putinovi. Ruský dokumentarista se totiž s kamerou dostal do velmi blízkého kontaktu s nastupujícím prezidentem Vladimírem Putinem. Vidíme zde tedy okolnosti konce odstupujícího Borise Jelcina, který přenechal svůj úřad právě Vladimíru Putinovi. Ten se tedy do vypsaných voleb stal zastupujícím prezidentem.

Je zde také naznačená účelně vedená kampaň, která se vlastně vůbec neodehrává. Putin se profiluje jako politik, který jezdí do malých krajů, měst a továren, aniž by poutal pozornost velkými billboardy či volebními spoty a debatami v televizi. Jestli vám to někoho připomíná, není to náhoda.

Demokracie v koncích

Na 102 minutách tak vidíme osobitý pohled na situaci, kdy pomalu stoupá k moci muž, který se zde drží pevně dodnes. Manskij s odstupem času komentuje události a pocity, které z Putina tehdy měl a uvádí situaci do širšího kontextu. Hlavní přidaná hodnota však tkví právě v tom, jak blízko je s kamerou Manskij u Putina, ale také u Borise Jelcina a jeho rodinného kruhu.

Vidíme zde tak zcela unikátní záběry Jelcina, kterému postupně dochází, že kůň, na kterého vsadil všechny karty, bude vládnout poněkud jinak, než očekával. Suše jen komentuje, že Putin velmi brzy v úřadu prezidenta poněkud “zrudl.”

Velmi tvrdý režim, který se vracel k odkazu Sovětského svazu, se tak začne odhalovat velmi brzy. Vitalij Manskij však pochopitelně Putina s kamerou opouští velmi brzy poté, co začne bez omezení úřadovat, a s tím i vadne krátká éra ruské demokracie.

Totalita je za dveřmi, ale unikátní a autentické záběry Vladimíra Putina, který má nekompromisního protivníka v samotném režisérovi filmu, ukazuje víc, než byste mohli vůbec tušit. Svědkové Putinovi měli premiéru v roce 2018 na filmovém festivalu v Karlových Varech a pokud vás už omrzel Netflix či HBO GO, neváhejte se přihlásit na dafilms.cz. Nebudete litovat, protože minimálně tento dokumentární vhled do začátku putinovské éry stojí za to.

