Umělecké hvězdy, které se zbavily závislosti na drogách a alkoholu. Do některých z nich byste to neřekli

Se slávou a úspěchem často v ruku v ruce přichází hýřivý a nekontrolovatelný životní styl. Herci a zpěváci jsou v tomto ohledu ohrožený druh, který velké finanční prostředky a auru umělce často utopí v alkoholu a drogách. Některým se z existenciální krize nepodařilo nikdy dostat a stálo je to kariéru a dokonce i život. Někteří nakonec svou vůlí tento boj vyhráli. O kom je řeč?

List obětí podobného stylu života je mnoho. Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Him Morrison, Amy Winehouse a Jenis Joplin. Ti všichni dokonce spadají do kategorie prokletých umělců, jejichž život vyhasnul předčasně již ve 27 letech. Nejsou to však pouze oni, kteří se potýkali s problémy se závislostí. V současném showbyznysu je mnoho osobností, které však tento boj zvládly a ani byste neřekli, že někdy podobnými problémy procházely.

Adele

Korpuletní zpěvačka z Británie si získala respekt a uznání celého světa díky upřímným a autentickým skladbám, které předává svým posluchačům nádherným a silným hlasem. Z lokální zpěvačky s obrovským talentem se během několika let stala celosvětová hvězda. Změna image a fyzických dispozic však nejsou jedinou vnitřní revolucí, která tuto úžasnou zpěvačku potkala.

Album 21 by pravděpodobně nevzniklo, kdyby se zpěvačka Adele nepustila do války se svojí závislostí na alkoholu. Předpoklady k tomuto vztahu s démonem jí předal její otec, který jako alkoholik dceru bezostyšně opustil. Po narození svého syna však tento nešvar zkrotila a na pódiu už ji neuvidíte opilou, jak tomu bylo v některých případech.

Bradley Cooper

Americký herec, scenárista, režisér a producent nebyl vždy na výsluní tak jako dnes. Autor snímku Zrodila se hvězda se dlouhá léta utápěl v alkoholu a drogách. Tehdy ještě jen jako seriálový herec nesnesl stagnující kariéru a dokonce ho závislost donutila přemýšlet o sebevraždě. Nic takového se nakonec nestalo a Bradley Cooper otočil kormidlo svého života, za což sklízí jeden úspěch za druhým.

Ed Sheeren

Ryšavý Ir je bezesporu jednou z nejvýraznějších osobností současné pop music. Ed Sheeren vyprodává koncerty po celém světě, ale ani jemu se nevyhnul problém s alkoholem a drogami. Milovník piva se tomuto moku oddával až příliš. Údajně bylo zcela normální každý den vypít minimálně šest půllitrů. Stavební dělníci mohou namítnout, že je to žabař, ale když se to jako v případě Eda Sheerena kombinujete s drogami, výsledkem je nebezpečný boj o život.

Za záchranu svého života údajně vděčí své přítelkyni a přátelům, kteří mu pomohli tento nešvar hodit za hlavu. Celý rok si tak dal přestávku od veřejného vystupování, aby se stihl dát kompletně dohromady, což se mu evidentně opravdu daří.

Lady Gaga

Kolegyně Bradleyho Coopera z filmu Zrodila se hvězda se také jednu etapu života potýkala s nebezpečnou závislostí na drogách. Konkrétně šlo o kouření marihuany. Jak sama několikrát veřejně zmínila, byla schopná vykouřit 20 až 50 jointů za den.

Obrovské číslo samozřejmě zamávalo s její psychikou. V té době ještě netušila, že trpí posttraumatickým šokem. Bolesti neznámého původu se tak snažila doslova „přehulit”. Tlak okolí ji donutil se této závislosti vzdát a bolesti nakonec vyřešila odborná psychická pomoc.

