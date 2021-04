Zpěvák, který přežil vlastní smrt. Kvůli drogám opustil Iggyho Popa i Čech Ivan Král

Hudebníci jeho generace postupně hrají na onom světě a pokud by si v období jejich mládí někdo vsadil na to, kdo se nedožije 74 let, pravděpodobně by všechny tipy padly na jméno Iggyho Popa. Nejen, že se legendární Iggy stále drží ve formě, ale nepřestává bavit své věrné fanoušky koncerty.

Kdo kdy viděl vystoupení tohoto nezřízeného rockera, musí jenom uznale pokynout nad tím, kolik života má tento nesmrtelný stařík v "rukávech". Odhozené tričko, vypracované tělo a nespoutané grimasy - to všechno jsou charakteristické rysy Iggyho Popa. Ke svým narozeninám fanouškům nadělí záznam živého koncertu z opery v Sydney a máme se na co těšit. Jaké těžkosti za svého života musel Iggy Pop překonat a proč z jeho kapely odešel český rocker Ivan Král?

Léčení z drogové závislosti

„Iggy byl vždycky trochu šílenec, ale příklad jsem si z něj nebral,” vzpomínal pro Český rozhlas světově proslulý kytarista a skladatel Ivan Král. Ten s Iggy Popem dlouho spolupracoval, ale dobrovolně jeho kapelu opustil s tím, že se nemůže dívat na to, jak se slavný zpěvák ničí drogovou závislostí.

Dlouhodobě s tímto problémem Iggy bojoval, a to hned dvakrát. Prvním impulsem byl rozpad kapely. Následně se uklidil na několik měsíců na Floridu, kde se pokoušel dávat dohromady. Následně se na dva roky dala úspěšná kapela s názvem Iggy Pop and The Stooges dohromady.

V roce 1975 se však musel znovu odebrat do ústraní a společně s Davidem Bowiem se odstěhovali do Berlína, kde si navzájem pomáhali jak po hudební stránce, tak v boji proti drogové závislosti. Z plodného a divokého období čerpal po zbytek své úspěšné kariéry.

Blázen na pódiu

V šedesátých letech přišel jako jeden z prvních s velmi divokým způsobem vystupování. Skákal do publika pomazaný syrovým masem či burákovým máslem. Občas se pořezal rozbitými lahvemi a v následujících letech byl jinými rockery napodobován.

I v pokročilém věku Iggyho Popa je jeho vystupování opravdu unikátní. I když slaví 74 let, je schopný tančit, skákat a běhat po celém pódiu, jako kdyby byl mladý kluk. Iggy je aktivní i na sociálních sítích, kde odkrývá své už klidné soukromí. Naposledy nalákal fanoušky na svůj koncert v opeře v Sydney, který bude k vidění na youtube v den jeho narozenin.

