GLOSA: Generální stávka krizovou situaci nevyřeší. Může naopak vést k nastolení vlády extremistů

Inflace, přijetí sporného ozdravného balíčku Fialovou vládou, k tomu ještě válka na Ukrajině. Upřímně řečeno, Fialovi se obhájit balíček nepodařilo. Ani nyní v televizním duelu s Babišem nebyl přesvědčivý. To vše je voda na mlýn každého, kdo si dychtivě přeje skolit Fialův kabinet a otočit kormidlo na Východ. A jsou slyšet i hlasy pro generální stávku. Jenže vyřešila by právě generální stávka všechny problémy? Právě naopak. Mohl by nastat chaos, který by byl nástupištěm extremistických sil a pseudovlastenců, kteří by se chtěli prodrat k moci.